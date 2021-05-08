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詹江村開轟輾腳警！質詢內容全曝光　分局長急喊：提告是個人權益

▲詹江村質詢時痛批。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲詹江村質詢時痛批。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、林昱萱／桃園報導

桃園一名莊姓交警2020年6月誤認禮讓來車的黃姓男子違停，因此上前勸導，但遭到對方不慎壓傷左腳，而當時黃男不斷道歉，仍遭莊員提告傷害、肇逃，這起事件曝光後，引發社會嘩然，而桃園市議員詹江村7日質詢時也連連痛批此行徑。對此，桃園警察局局長表示，尊重同仁的權益，但也會加強勸導。

這起事件發生在2020年6月，當時黃男為了禮讓來車，被莊員誤認為是違停，而黃男在過程中不小心輾到莊員的左腳，讓莊員當場氣炸，氣得直呼要提告對方傷害、肇逃等，而這段影片在網路上曝光之後，引發社會關注，也讓不少網友湧入臉書痛罵莊員的行徑，而詹江村7日質詢時也針對此事進行質詢。

詹江村提到，「這台車在正常行進間碰到有車要倒車，他如果持續前進就有可能發生車禍，所以他在等這台車，請問到目前為止他有犯錯嗎？」而局長則表示，「這個停是對的啊！」詹江村則反問：「那你就說他停下來是對的，你還想要圓什麼？你說他妨礙到後面的車輛前進是不是？」對此，局長則回應，「不是，車子已經進去了，他擋到後面車子造成堵塞...我沒有說他是錯的...沒有講說他這是違規。」

詹江村表示，「車輛持續過來，他有辦法前進嗎？你看看車子為何會跨越雙黃線，你知道路多小嗎？你知道他持續開一定會A到嗎？車輛持續過來，你們阿SIR過來了，他往前了...你警方應該要勸導這輛違規車輛已造成車流問題，結果不是，你警方摩托車過來，去停到駕駛人A柱位置，誰會知道說前進間有一個摩托車會停這，還把腳放在我輪胎底下，是刻意碰瓷嗎？刻意陷阱嗎？」

▲▼駕駛瘋狂道歉！桃園警怒「你故意的」通報對講機：民眾開車輾我腳。（圖／爆料公社）

▲警察的行徑引發社會嘩然。（圖／爆料公社，下同）

對於詹江村的質疑，局長則表示，「你這樣有失公允，如果今天您是這人，你會故意把腳放下去嗎？怎麼會腳自動放進去？這違反常理。」詹江村則回應，「所以都是不慎，不要在那邊爭，重點不在這裡，警察局長重點不在這裡，重點是他不應該停在那邊，駕駛看不到，那是A柱位置，行徑間停在那邊就是危險，身為警察你必須回去教育你們同仁，下次取締再這樣，10隻腳都不夠斷。」

詹江村痛罵，「這位民眾他事發當下就一直道歉，但道歉還是無效，照樣被移送地檢署，被重判10天」而桃園市長鄭文燦則回應，「10天不算重判。」但詹江村聽後更是氣得痛批，「民眾為了閃違規停車，他是因為道路安全沒有硬往前開，警車逆向過來停到他旁邊，所以壓到腳，結果民眾被判10天，市長你認為不算重？」

輾腳警公開「警察視角片」還原現場（圖／翻攝爆料公社）

對於詹江村的痛批，鄭文燦則表示，「因為這是法院判決，這裡不是法庭，你要法庭的決定我沒辦法，我想尊重法院判決，民眾有委屈我們都願意提出來討論。」對此，詹江村表示，「警察還說民眾恐嚇，我是聽不出來哪裡有恐嚇啦，如果一句『你這樣也沒關係』這樣叫做恐嚇，你這什麼警察素質。」

局長表示，對於提告的部分，是莊員個人的權益，針對警方的部分也會再加強教育，同仁的權益予以尊重，民眾的權益也會盡全力去保障。

另外，詹江村也痛批，「你的警察自己違規逆向。」局長則反駁，「他是在執行公務，不要汙衊警察。」而對於詹江村質疑包庇警方一事，局長則在最後強調，「絕對不會包庇。」

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