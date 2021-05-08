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社會 社會焦點 保障人權

憤怒警決定轉性冷靜了！嗆網友爆撻伐　拒接分局長電話...快炸鍋

記者沈繼昌／桃園報導

桃園輾警腳案持續延燒，莊姓員警控告黃姓男子肇逃吞敗，網友上網與莊員諸多論戰，莊回覆網友嗆「寧願工作不要，我也告你」又引爆網友一面倒撻伐！對此，資深律師范綱祥8日表示，本案現場狀況混亂複雜，但依網友po網畫面等判斷，是否惡意肇逃等爭執點，難以釐清確認，「若堅持自己的認知才一定正確，認為別人惡意肇逃要追究到底，恐怕只是自己主觀偏執自以為是」而已，根本與所謂的「正義」無關。

▲桃園警分局莊姓員警因輾腳案遭網友公審，事後還控告肇事逃逸，但最後以過失傷害罪結案。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）。

▲桃園警分局莊姓員警因輾腳案遭網友公審，事後還控告肇事逃逸，但最後以過失傷害罪結案。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）。

輾警腳案引發社會高度關注，莊姓員警卻與網友論戰還嗆告，引爆大批網友質疑、大加撻伐，分局多位主管備感壓力、十分苦惱，而莊員事發後7日起已遵從長官指示休假「冷靜」，但之後除了直屬長官外，竟連分局長的電話也不接，8日上午甚至一度關機，引發長官懷疑是否「失聯出狀況」，稍晚他則向直屬長官澄清，心情已漸平靜，也會聽從建議，對本案冷處理，希望到此為止。

▲桃園警分局莊姓員警去年處理違停案卻遭黃姓男子輾腳引發爭議，事發時以無線電連絡同仁。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）。

▲桃園警分局莊姓員警去年處理「違停輾腳案」引發爭議，圖為事發時以無線電連絡同仁。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）。

資深律師范綱祥指出，根據臉書與媒體報導，這個案子現場的狀況混亂而複雜，依據呈現出來的客觀證據來判斷，主觀上的惡意程度如何？是否知道「有肇事」而仍然逃逸，並不能夠很清楚的判定，諸如相同案例，有人認半杯水是半空，亦有人認為是半滿，見仁見智。

范綱祥認為，本案在主觀認知上無法完全確認狀況下，「若堅持自己的認知才一定正確，認為別人惡意肇逃要追究到底，恐怕只是自己主觀偏執自以為是」而已，根本與所謂的「正義」無關。

范綱祥強調，事實的真相是做判斷最重要的基礎，如果相關事實主觀的惡意程度沒有辦法清楚判斷，建議應該不要太過堅持己見才是妥當。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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