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社會 社會焦點 保障人權

苗栗勇警所長拘提惡煞　腹部遭刀穿刺！壓制瞬間遇襲

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗一名鍾姓犯嫌，遭警方拘提時大膽持武士刀、棍攻擊警方，遭壓制時又撿起被警方拍落地面的尖刀，襲刺所長吳國基，吳國基一開始不知自己傷勢嚴重，仍冷靜在場調度，之後才被救護人員發現他已中刀，緊急送往醫院急救脫險；所幸因所長判斷正確，事先全副武裝出勤，才順利保住生命。

▲苗栗勇警拘提惡嫌　全副武裝「判斷正確」腹部遭刀穿刺幸運脫險。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲苗栗公館派出所長吳國基拘提暴力嫌犯，遭武士刀刺穿腹部送醫脫險。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

苗栗警分局公館派出所所長吳國基，4日晚間與巡佐劉家隆、警員湯雍誠，持地檢署核發拘票前往鍾姓受拘提人家中執行拘提，因事先考量鍾嫌恐有攻擊風險，因此員警3人著防彈衣、臂盾、警棍、辣椒水等裝備進入鍾嫌房間，

不料，鍾男見警進入房內，抓狂持武士刀、棍拒捕，警方用辣椒水反制，並將鍾男手中刀、棍擊落，上前壓制，鐘男雖遭壓制在地，卻又突然撿起地上遭擊落的武士刀攻擊，刺入吳國基防彈背心旁側腹部，另一名員警湯雍誠也衝突過程中傷及右手。

當下吳國基並未意識到自己腹部遭武士刀穿刺，以為僅是小傷，仍在現場指揮調度，直到119救護人員幫忙檢查時，才驚覺受刀穿刺，送醫後才發現小腸及腹腔皆受到穿刺，所幸送醫進行緊急手術，目前已恢復良好。

▲苗栗勇警拘提惡嫌　全副武裝「判斷正確」腹部遭刀穿刺幸運脫險。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲鍾姓犯嫌以墮落的尖刀攻擊警方。

至於鍾性惡嫌大膽襲警，經送醫治療，左手劃傷已處理妥當，傷勢穩定，訊後將依加重妨害公務罪等罪嫌移送偵辦。

吳國基的太太見丈夫因公受傷時的痛苦感到無比心疼，對於丈夫身為警察，確能堅守保護民眾的職責，也感到驕傲。苗栗縣警察局局長周煥興獲悉後立即至醫院探視吳所長及慰問家屬，周煥興對於吳國基所長能事先預判嫌犯有攻擊他人風險，攜帶完整應勤裝備，見嫌犯持刀、棍與警對峙時，能冒險犯難擊落嫌犯刀、棍後進行逮捕，負傷後仍奮力壓制嫌犯，對於其英勇執法態度及作為給予高度肯定。

周煥興說處於高風險環境是警察工作不變的宿命，同仁吳國基在拘提犯嫌中遭到攻擊，造成小腸被刺傷，緊急手術切除約20公分，才撿回一命，目前已無生命危險，被電池砸中頭部的劉姓巡佐傷勢無大礙，另一名警員也有擦傷，鍾姓男子拒捕過程中左手也被刀畫傷，對於3名員警英勇作大大肯定，也希望他們能早日康復回到工作崗位。

▲苗栗勇警拘提惡嫌　全副武裝「判斷正確」腹部遭刀穿刺幸運脫險。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲吳國基的太太見丈夫受傷，感到不捨與驕傲，局長周煥興(右)前往頒發慰問獎金。

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