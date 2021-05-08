獨／灌酒美髮師驚爆婚後獵艷狂約砲！　新婚妻崩潰分居怒提離婚

▲酒駕撞死名嘴黃暐瀚母親的美髮師方兆杰，被爆出更多黑歷史，包括喜歡在網路上約砲。（圖／讀者提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中一名美髮師方兆杰日前連續2日酒駕，結果撞死名嘴黃暐瀚母親，最令人髮指的是方男在車禍發生後第一時間竟然跑去超商買酒喝，企圖規避刑責，方男現已遭羈押禁見，黑歷史也不斷被掀開，有讀者向《ETtoday新聞雲》爆料，方兆杰喜歡在網路上約砲，讓新婚妻徹底崩潰，傳出新婚妻早已提離婚，兩人也分居數月。

▲▼方兆杰（上圖，翻攝方男臉書）醉駕撞死名嘴黃暐瀚母涉灌酒避責（下圖／民眾提供）。

方兆杰與妻子去年10月宴客，但直到今年1月才登記，據悉係因方兆杰新婚妻發現方兆杰竟愛在網路上約砲、跟網友搞曖昧，讓她崩潰，拖了3個月才登記。讀者透露，方兆杰喜歡在臉書上「獵豔」，看到正妹大頭照就傳訊約砲，不僅婚前如此，婚後約砲行為也未曾間斷。

讀者出示方兆杰約砲訊息當中看到，女網友不斷提醒方兆杰「好好愛你老婆」、「對婚姻忠誠」，但方兆杰竟回「我愛我老婆，但我也很欣賞你」、「難得喝醉表白一下」、「我也想愛的感覺」、「你覺得我很渣嗎」等話語，還傳裝可愛影片希望女網友回覆。

讀者透露，方兆杰新婚妻已心死在過年後提離婚，希望雙方好好坐下來談，但方家父母認為媳婦不尊重老人家，堅決不答應離婚，兩人在2月就分居，方兆杰撞死人事件，新婚妻也是看新聞才得知，詫異不已。

▲方兆杰去年10月才與新婚妻宴客。（圖／讀者提供）