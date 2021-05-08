美國最新預測！「長征5B火箭」最快明早重返大氣層　地點曝光

▲長征五號B遙二火箭即將墜落地球表面。（圖／翻攝自The Virtual Telescope Project）

記者詹雅婷／綜合報導

中國火箭「長征五號B遙二」（Long March 5B）即將墜回地球表面。依據美國最新預測，火箭重返大氣層的時間點，落在台灣9日中午12時19分，中間可能出現正負8小時的誤差，推測地點為紐西蘭北島附近區域。美國國防部則認為，火箭估計於台灣9日上午7時重返大氣層，正負誤差9小時。

綜合路透、法新社報導，美國五角大廈現已證實正在追蹤火箭位置，但必須等到它重返大氣層前幾小時，才能確定進入地球大氣層的確切地點。依據美國航空航天公司軌道與重返殘骸研究中心（Center for Orbital and Re-entry Debris Studies，簡稱「CORDS」）的預測，地點應該就在紐西蘭北島附近區域，但同時也強調，中間仍存在變數。

非營利組織「航太公司」（The Aerospace Corporation）引述CORDS預測資料指出，火箭將在格林威治時間9日上午4時19分（台灣時間9日中午12時19分）重返大氣層，但中間存在正負8小時的誤差。另據美國國防部的說法，火箭重返大氣層的時間點落在格林威治時間8日23時（台灣時間9日上午7時），正負誤差9小時。

五角大廈發言人霍華德（Mike Howard）則說，希望火箭將落在一個不會傷害到人的地方。不過，中國外交部發言人汪文斌強調，到時候大部分火箭將會燒盡，造成傷害的可能性非常低。

▼中國火箭「長征五號B遙二」（Long March 5B）4月29日成功發射。（圖／路透）

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