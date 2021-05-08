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改裝車深夜呼嘯噪音擾民　金山警跨單位合作攔檢揪16車

▲深夜非法改裝車噪音擾民 金山警、環聯合一夜攔檢取締16張檢驗單。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲深夜非法改裝車噪音擾民，金山警、環聯合一夜攔檢取締16張檢驗單。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

部分駕駛人為追求速度快感，私自改裝排氣管並拆除消音器，改裝車輛深夜呼嘯而過，發出噪音嚴重影響地方住戶安寧！新北市政府金山警分局7日深夜聯合環保局共同執行「防制危險駕車聯合稽查噪音車」專案勤務，在轄內執行改裝車輛稽查及噪音檢測，一晚共攔查非法改裝噪音車輛16件。

▲深夜非法改裝車噪音擾民 金山警、環聯合一夜攔檢取締16張檢驗單。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山警分局7日深夜聯合環保局共同執行「防制危險駕車聯合稽查噪音車」專案勤務。

金山警分局於7日深夜11時會同市府環保局共同執行「防制危險駕車聯合稽查噪音車」專案勤務，鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛主動攔檢取締，針對轄內台二線淡金公路及台二甲線陽金公路等車聚熱點設站稽查，直至8日凌晨1時共取締無照駕駛9件、越級駕駛3件、駕照吊銷1件、噪音車16件、未成年扣車1台。

警方表示，近期加強攔查車輛並開出3件危險駕車、125件無照駕駛、未成年無照駕駛扣車1輛、15件變更車體設備等罰單、稽查通報（裁罰）噪音車103輛。

▲深夜非法改裝車噪音擾民 金山警、環聯合一夜攔檢取締16張檢驗單。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山警分局近期共取締無照駕駛9件、越級駕駛3件、駕照吊銷1件、噪音車16件、未成年扣車1台。

金山警分局長趙家輝呼籲，改裝排氣管除違反「噪音管制法」外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條及43條，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰款。車主勿任意改裝車輛或拆除消音器，並應使用符合環保標準之排氣管，以避免噪音擾人而影響道路沿線居民生活安寧。

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