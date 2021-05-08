新北泰山行動治理反應停車需求　侯友宜：納入塭仔圳整體規劃

▲泰山行動治理反應停車需求，新北納入塭仔圳整體規劃。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜7日下午土城行動治理結束後，接續前往泰山與里長座談。會中里長們尤為關切停車空間規劃議題，另就柯厝坑汙水處理、貴子路交通改善及新五泰運動中心更名等案件，討論熱烈。針對地方停車空間不足，侯友宜指示，新泰塭仔圳重劃開發在即，城鄉局、地政局及交通局等相關局處應依地方需求納入整體規劃，評估辦理。

城鄉局表示，塭仔圳重劃案屬泰山地區部分除劃設有0.86公頃的停車場用地，區內也分別規劃了0.82公頃廣場（含廣兼停）及9.31頃文中文小用地，未來可依公共設施多目標使用方式設置停車場，以滿足市民停車需求。

交通局進一步說明，目前塭仔圳已有廠房自行拆遷，第一區內目前選定7處公共設施用地，完成審查後即可啟動設置臨時停車場，另更盤點出3處可規劃約299格停車位的土地空間，預計2021年7月底可完成停車場的必要設施，提供使用。地政局也表示，重劃開發完成後的學校用地如短期尚無建校需求，可於整地完成後先行開闢作為臨時停車場使用。

▲針對地方停車空間不足，侯友宜指示，新泰塭仔圳重劃開發在即，城鄉局、地政局及交通局等相關局處應依地方需求納入整體規劃。

貴賢里長翁福德則建議，輔大醫院急診室前的30米計畫道路應盡快開闢，以紓解輔大醫院周邊貴子路交通阻塞問題。對此，地政局也承諾將配合這次重劃工程優先處理。

大科里長黃金進表示柯厝坑附近業者有排放垃圾汙水情事，日照曝曬後惡臭難耐。環保局感謝里長及時反應並表示，針對該區域違反廢棄物清理法的業者，自3月迄今已告發5件在案，除要求持續改善並加強周邊環境維護外，已專案列管加強該路段稽查頻率，並架設監視器掌握污染改善情況。

值得一提的是，泰山區全體17位里長都請求將「新五泰國民運動中心」更名為「泰山國民運動中心」，讓運動中心更貼近地方居民。教育局也將順應民意，計於6月中旬完成建築物名稱調整。

民政局長柯慶忠表示，自2019年辦理市長行動治理座談，泰山區里長反映案件53件中已完成45件，執行率85%。未來泰山重大建設將陸續推動，如貴子坑溪景觀河廊營造、泰山汙水下水道系統汰換工程、五股交流道增設匝道工程及五股泰山輕軌等重要工程，都需要里長協助與配合，市府與公所也會積極面對市民關心議題，共同為地方打拚。

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