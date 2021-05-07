▲新北「南瓜隧道」打卡拍美照，淡水農會推在地優質栗子南瓜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

天氣逐漸轉熱，新北地區南瓜產季即將到來，每當南瓜成熟時，一顆顆色彩繽紛的南瓜垂掛於棚架上，儼然成為五彩亮麗的綠色隧道，而淡水季節限定的南瓜隧道也將提供免費參觀，讓網美們爭相前往打卡拍照，變成季節限定的拍照秘境。

農業局表示，淡水南瓜隧道坐落於淡水區賢孝里淡金路五段的10號橋旁，一共8座總長250公尺綠意盎然的隧道，是由淡水區農會輔導在地農友以棚架方式栽培南瓜而成，棚架式栽培除了保持環境通風、陽光照射均勻提升產量與品質，也方便園區管理及採收。

▲南瓜隧道為淡水季節限定秘境，許多遊客慕名而來。

農業局說，隨著南瓜逐漸成熟，一品、東昇、瑞福、春娘和李白等不同品種的南瓜垂掛於隧道內，在綠蔭中呈現色彩繽紛的果實，彷彿進入童話故事中，淡水區農會也宣布8日起南瓜隧道免費開放參觀及拍照，現場放有告示小牌介紹各品種的南瓜知識。

另外，農會為因應南瓜產季來臨，將於超市推出栗子南瓜禮盒早鳥預購甜甜價優惠活動，一盒2粒裝的栗子南瓜禮盒原價420元，早鳥預購只要299元，限量30組，預購日期為5月14日，在淡水農會超市臉書粉絲團填寫預購單，並於15日或16日可至農會超市付款取貨，數量有限。

▲各種顏色栗子南瓜垂於南瓜隧道內，彷彿進入童話故事內。

淡水區農會總幹事高忠表示，淡水南瓜產季即將來臨，不僅有漂亮的南瓜隧道供民眾打卡拍照，同時也能預購到第一批當季現採的栗子南瓜，還有多款農會研發的南瓜加工商品可供民眾選購。目前也有多家餐飲業者將採用當季栗子南瓜入菜，預計5月底民眾就可以來淡水品嘗這些南瓜好料，在地餐飲業者若有意願採用淡水南瓜入菜，不僅落實地產地銷精神，使用最新鮮食材入菜。

農業局長李玟表示，秉持「先創通路、再開農路」精神，農業局與淡水區農會共同努力推廣淡水在地農特產，不僅積極媒合銷售通路、研發加工商品，也善用網路行銷及辦理產季推廣活動來增加農產知名度與銷售機會，讓農友們能夠放心生產優質農產，不再為銷售通路煩惱。

▲栗子南瓜禮盒1盒2粒，小家庭食用、送禮皆適合。

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