　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北「南瓜隧道」打卡拍美照　淡水農會推在地優質栗子南瓜

▲新北「南瓜隧道」打卡拍美照 淡水農會推在地優質栗子南瓜。（圖／新北市農業局提供）

▲新北「南瓜隧道」打卡拍美照，淡水農會推在地優質栗子南瓜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

天氣逐漸轉熱，新北地區南瓜產季即將到來，每當南瓜成熟時，一顆顆色彩繽紛的南瓜垂掛於棚架上，儼然成為五彩亮麗的綠色隧道，而淡水季節限定的南瓜隧道也將提供免費參觀，讓網美們爭相前往打卡拍照，變成季節限定的拍照秘境。

農業局表示，淡水南瓜隧道坐落於淡水區賢孝里淡金路五段的10號橋旁，一共8座總長250公尺綠意盎然的隧道，是由淡水區農會輔導在地農友以棚架方式栽培南瓜而成，棚架式栽培除了保持環境通風、陽光照射均勻提升產量與品質，也方便園區管理及採收。

▲新北「南瓜隧道」打卡拍美照 淡水農會推在地優質栗子南瓜。（圖／新北市農業局提供）

▲南瓜隧道為淡水季節限定秘境，許多遊客慕名而來。

農業局說，隨著南瓜逐漸成熟，一品、東昇、瑞福、春娘和李白等不同品種的南瓜垂掛於隧道內，在綠蔭中呈現色彩繽紛的果實，彷彿進入童話故事中，淡水區農會也宣布8日起南瓜隧道免費開放參觀及拍照，現場放有告示小牌介紹各品種的南瓜知識。

另外，農會為因應南瓜產季來臨，將於超市推出栗子南瓜禮盒早鳥預購甜甜價優惠活動，一盒2粒裝的栗子南瓜禮盒原價420元，早鳥預購只要299元，限量30組，預購日期為5月14日，在淡水農會超市臉書粉絲團填寫預購單，並於15日或16日可至農會超市付款取貨，數量有限。

▲新北「南瓜隧道」打卡拍美照 淡水農會推在地優質栗子南瓜。（圖／新北市農業局提供）

▲各種顏色栗子南瓜垂於南瓜隧道內，彷彿進入童話故事內。

淡水區農會總幹事高忠表示，淡水南瓜產季即將來臨，不僅有漂亮的南瓜隧道供民眾打卡拍照，同時也能預購到第一批當季現採的栗子南瓜，還有多款農會研發的南瓜加工商品可供民眾選購。目前也有多家餐飲業者將採用當季栗子南瓜入菜，預計5月底民眾就可以來淡水品嘗這些南瓜好料，在地餐飲業者若有意願採用淡水南瓜入菜，不僅落實地產地銷精神，使用最新鮮食材入菜。

農業局長李玟表示，秉持「先創通路、再開農路」精神，農業局與淡水區農會共同努力推廣淡水在地農特產，不僅積極媒合銷售通路、研發加工商品，也善用網路行銷及辦理產季推廣活動來增加農產知名度與銷售機會，讓農友們能夠放心生產優質農產，不再為銷售通路煩惱。

▲新北「南瓜隧道」打卡拍美照 淡水農會推在地優質栗子南瓜。（圖／新北市農業局提供）

▲栗子南瓜禮盒1盒2粒，小家庭食用、送禮皆適合。

【更多新聞】

消防徒手戰巨蛇！民宅「驚藏4尾」纏鬥1小時　影片全記錄

天九牌職業賭場藏萬里民宅　警包抄逮22人！2賭客嚇到胸悶送醫

衛福部基隆醫院5月6日起禁止探病　陪病採「實名制」限1人

基隆長庚5日起「暫停病房探病」　陪病採實名制限1人

ET快訊
學霸男涉殺阿嬤！　高大成點出「關鍵證據」
台鐵工安勞檢出爐！　2原因「遭重罰317萬」
女星求曝光「錄影沒穿底褲」　狂翹腳秀下面…行為全被爆
電動車熱爆！6大科技ETF「買法超懶人」　專家曝進場時機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南土城宗祠內香油錢遭竊　安南警2小時內破案逮人

新北「南瓜隧道」打卡拍美照　淡水農會推在地優質栗子南瓜

桃議員黃家齊：國2延伸匝道太遙遠　文中路桃園中壢段塞車先救

母親節前夕「皋月杜鵑」齊綻放　新北「萬金杜鵑」美麗女人花

桃園環保局獲志願服務優等：環保志工榮耀　獎金捐幼院拋磚引玉

一部落一聚會所　台東第139座「慶豐部落聚會所」啟用　

第五屆「桃園廉政電影節」開跑　總獎金35萬校園徵稿

台南再生水交換全台首例　蔡旺詮關心台積電、奇美案例未來如何完美複製？

台南公66長興生態公園　陳怡珍：Google Map上找不到

竹市警破獲室內大麻工廠　查扣市價5億元大麻

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

台南土城宗祠內香油錢遭竊　安南警2小時內破案逮人

新北「南瓜隧道」打卡拍美照　淡水農會推在地優質栗子南瓜

桃議員黃家齊：國2延伸匝道太遙遠　文中路桃園中壢段塞車先救

母親節前夕「皋月杜鵑」齊綻放　新北「萬金杜鵑」美麗女人花

桃園環保局獲志願服務優等：環保志工榮耀　獎金捐幼院拋磚引玉

一部落一聚會所　台東第139座「慶豐部落聚會所」啟用　

第五屆「桃園廉政電影節」開跑　總獎金35萬校園徵稿

台南再生水交換全台首例　蔡旺詮關心台積電、奇美案例未來如何完美複製？

台南公66長興生態公園　陳怡珍：Google Map上找不到

竹市警破獲室內大麻工廠　查扣市價5億元大麻

方文琳罕同框前夫老婆被封「最強前妻」　170校花女兒惹她噴淚

還有52家防疫旅館「混住」？　林為洲：應公布讓民眾「趨吉避凶」

愛黛兒減45公斤IG曬3張「激瘦照」自在過33歲生日

拚會考／寫作抓住6重點！補教師：把握寫作綱領、按部就班撰文

蔣月惠高喊「我畢業了」　咬傷女警案繳完9000罰金：官司結束

花了3年！王柏敲達成日職生涯百安　單場2安打擊率4成

婆婆出錢幫買房！打掃「亂丟東西」還帶小姑一家來住　她崩潰求助

OREO變爆漿布朗尼！「微波2分鐘」懶人做法曝　網驚：超好吃

中正女大留骨骸恐這原因　破案倒數！高大成：死者回來找他了

胡瓜錄影中突然淚崩「又愛又怕母親節」嚇壞全場

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

地方熱門新聞

台中女孩金門單車環島　擦亮50面反光鏡

南警鐵腕報拆非法棚架「淨灘」！

陸垃圾海漂　金門海岸驚見姊夫

登山隊攻玉山遇落石　2男輕傷拒送醫

腎臟名醫登山墜崖　直升機吊掛下山

警察士氣低落　黃宗仁嗆黑道：好膽嘜走！

第二波桃園好市券　5/7日開放登錄

2資深媽媽養出10警察子孫　警政署表揚

大園仁壽宮母親節公演「神農觀天」　看戲送好康

台南水道博物館鳳凰花盛開

警政署表揚模範母親　蕭家張貼紅榜單榮耀鄉里

屏東監理站提前繳納汽燃費　3重贈獎活動又來囉

第2期智慧路邊停車計費系統BOT案簽約

雲林新冠狀病毒疫苗施打地點增3處　衛生局籲踴躍施打　

更多熱門

相關新聞

新北萬金杜鵑　母親節前夕「皋月杜鵑」綻放

新北萬金杜鵑　母親節前夕「皋月杜鵑」綻放

母親節將至，還在猶豫要帶媽媽去吃大餐？買禮物？還是下午茶嗎？新北市政府農業局建置「萬金杜鵑基地」於新北市萬里觀光公園公開展示中，園區裡的「皋月杜鵑」陸續盛開，若想帶媽媽體驗郊外、賞花、溫泉、走訪老街吃美食的完美行程，「萬金杜鵑」是最好的選擇！

金山民宅天花板藏4巨蟒　警消纏鬥1hr抓回

金山民宅天花板藏4巨蟒　警消纏鬥1hr抓回

警察士氣低落　黃宗仁嗆黑道：好膽嘜走！

警察士氣低落　黃宗仁嗆黑道：好膽嘜走！

「生態薪水」開跑　新北水梯田最高可領7萬

「生態薪水」開跑　新北水梯田最高可領7萬

萬里大鵬國小校慶　牽罟體驗活動打頭陣

萬里大鵬國小校慶　牽罟體驗活動打頭陣

關鍵字：

新北淡水南瓜

讀者迴響

熱門新聞

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

丟30萬買航運股「賺1100萬」操作方式曝：沒賠過

5人聚餐2500元！他拿7折券「我不出錢了」全場錯愕

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

老公跟弟媳上摩鐵！人妻崩潰：不敢讓弟弟知道

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面