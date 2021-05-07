▲新北行動治理前進土城緊盯防疫，侯友宜全力拓展重要基礎建設。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜7日下午前往土城行動治理，會間就機六停九用地規劃、捷運出入口連通設計及道路拓寬等議題進行討論。因多項議題涉跨局處整合，侯友宜會議上指示各局處間應加強橫向聯繫，共同會勘評估，解決地方問題。另近日疫情來勢洶洶，侯友宜也責成民政局及各公所持續輔導宮廟遶境、里鄰活動及各風景點的防疫管控，並強化宣導力度，拉回大家的防備心。

為配合捷運萬大線二期興建後整體都市發展，埤塘里長邱顯俊希望市府就土城停九機六用地增設停車位及演藝廳。對此，城鄉局表示，在維持現有公共服務機能下，已將文化局及交通局所提空間需求納入考量，並持續與財政局及各設施目的事業主管機關協調空間分配。文化局進一步說明，3月研商會議時已向里長報告目前將以既有禮堂朝多功能方向規劃，以提升空間使用度。

▲新北市長侯友宜責成民政局及各公所持續輔導宮廟遶境、里鄰活動及各風景點的防疫管控，並強化宣導力度。

頂新里長許元皇則建議捷運三鶯線媽祖田站2號出入口的天橋位置能再重新設計，符合地方需求，捷運局說明，目前車站已預留連通道銜接位置，正與出入口用地地主洽談，盼可取得用地後，啟動後續設計作業，將會持續與地方溝通取得共識。

此外，亞洲路拓寬工程也是地方期待已久的重要基礎建設，新工處於大安圳河道上游現有箱涵施作加蓋拓寬，向外增設1車道及雙側人行道，同時於亞洲路與員安路口規劃綠帶及景觀平台供市民休憩。施工路段全長468公尺，總經費1.4億元，預計2021年10月底完工，將大幅提升市民用路安全及品質。

民政局長柯慶忠表示，自2019年辦理市長行動治理座談，土城區里長反映案件90件中已完成82件，執行率逾9成，市府集結各局處共同協助里長解決問題，用行動力解決市民問題。

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