賴清德母校夾娃娃機出任務！萬里國小「保證夾到」　學童課業急升

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區「萬里國小」是副總統賴清德母校，校方為了深植寓教於樂的教學理念，提昇學生學習動機，2020年前設置兩台二手夾娃娃機，可以從娃娃機中夾到獎勵的獎品，機台都設定為「保證夾取模式」，學生一次就能夠夾到獎品。

▲新北萬里國小「夾娃娃機」任務出擊，賴清德母校帶動寓教於樂。（圖／記者郭世賢攝，下同）



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2020年前左右，校長莊朝欽發現學童對夾娃娃機愛不釋手，便說服地方人士及家長募資約2萬元購入兩台二手夾娃娃機，其中一台作為教務處的學業獎勵，學生在課業或英語活動日主動開口說5句英文即可獲得獎勵點數，集滿點數後，便可兌換娃娃機獎品。

另一台則是輔導處的生活輔導，機台中放置了許多任務「扭蛋」，例如幫同學交到新朋友、指導同學數學題等，任務完成後就能兌換獎勵，以提升學生的群育及德育；也為了提高家長參加親職講座意願，也會發娃娃機兌換券給家長出席的學童作為獎勵。

▲2020年前設置兩台二手夾娃娃機，機台都設定為「保證夾取模式」。

萬里國小校長莊朝欽表示，萬里國小地處偏鄉，是副總統賴清德母校，但是學童學習的動機比較不積極，所以想出了娃娃機這樣的獎勵作為，設置後小朋友們果然更自主的學習、提問，學生的成績有明顯提升。目前全校有255名學生，每的人都有成功兌換過操作娃娃機獎品，提升學習意願。

莊朝欽說，機台內的娃娃、文具、零食等，都是家長及善心人士所捐贈，娃娃機已經讓學生把學習當作是一件有趣的事情，除了課業的學習，也讓小朋友學習如何幫助其他同學，經由好人好事、志願服務的行為，內化品德教育，娃娃機也算是教學上的另類利器。

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