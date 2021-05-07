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桃園中壢火警巨大黑煙遮天！烈焰襲3轎車2貨車 警消追查失火原因

▲桃園市中壢區龍岡路三段7日下午發生火警，濃煙直竄雲霄。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）。

▲桃園市中壢區龍岡路三段7日下午發生火警，濃煙直竄雲霄。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園區中壢區龍岡路三段附近一鐵皮車庫7日下午發生火警，濃煙與大火不斷竄燒引起居民恐慌奪門而逃，桃園市消防局派出大批消防車與警消前往灌救，火勢雖在20分鐘內撲滅，但消防局清點火場車庫後發現3輛自小客車與2輛小貨車被燒毀，所幸現場無人受困，起火原因與損失待查。

▲桃園市中壢區龍岡路三段7日下午發生火警，大火伴隨濃煙嚇壞周遭居民。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）。

▲桃園市中壢區龍岡路三段7日下午發生火警，大火伴隨濃煙嚇壞周遭居民。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

桃園市消防局指出，火警發生在7日下午2時19分許，消防局勤務中心接獲報案立即派出12輛消防車、32名警消趕往現場灌救，起火現場在龍岡路三段262巷附近一處鐵皮車庫，消防人員迅速控制火場，20分鐘內將大火撲滅，但現場停放3輛轎車中有1輛全毀、2輛被波及，另還有2輛小貨車全毀。

▲桃園市中壢區龍岡路三段7日下午發生火警，消防人員全力灌救車庫火勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）。

▲桃園市中壢區龍岡路三段7日下午發生火警，消防人員20分鐘撲滅火勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員清理火場時未發現有人員受困，初步研判無人員傷亡，燃燒面積約20平方公尺，至於起火原因與實際損失，正由桃園是消防局火調科鑑識釐清中。

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