醉男見警嗆「有槍了不起」拳頭變硬逼近　被辣椒水洗臉落跑告傷害

▲桃園市何姓男子去年10月間在桃園區大興路街頭飲酒鬧事，員警以安全疑慮為由勸導何離開，並以「有槍了不起、你真的是他X的」辱罵員警，員警後來以辣椒水驅離卻挨告。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）。

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市何姓男子去年10月間傍晚酒後在桃園區大興路鬧區鬧事，詹姓員警據報隻身趕往處理，詹員以何在路口有安全疑慮為由勸導離開，何卻握拳作攻擊狀，還以「有槍了不起」、「你真的是他X的」辱罵詹員，何男眼睛遭噴灑辣椒水後吃痛離開，事後控告詹員傷害；桃檢以何在案發後16天才就診看醫生，且侮辱公務員在先，員警根據職權行使沒有執法過當疑慮，7日偵結予以詹不起訴處分。

檢警調查，去年10月7日下午5時許何姓男子桃園區大興路、春日路口喝酒，席間突然在街頭鬧事，路人見狀打電話報警，清溪派出所詹姓員警跟據報隻身趕往現場處理，何男見員警到場仍然大聲咆哮，詹員以何酒醉在路口處恐有安全疑慮請其離開，但詹卻不同意，還逼近員警以「有槍了不起」、「你真的是他X的」等語辱罵，詹見何基於傷害之犯意，拿起辣椒水噴何臉部噴灑，何吃痛後便停止辱罵自行離去，但事後何卻以眼睛感染結膜炎為由，對詹員提告傷害罪嫌。

▲桃園市何姓男子去年10月間在桃園區大興路街頭飲酒鬧事，員警以辣椒水驅離，圖為警方持用的辣椒水。（圖／記者沈繼昌翻攝）。

詹員在檢方偵訊時坦承有向何男噴辣椒水，但否認有傷害犯行，辯稱接獲酒醉民眾鬧事到場處理，因當時當時車流量大，勸導何到附近公園休息，但何不但不配合反而朝車道走去，因何呈現酒醉狀態，擔心有安全疑慮或釀成交通事故，才打算帶何回派出所進行管束，但何仗著體型優勢一直逼近他，還手握拳頭、持鋁製酒瓶意圖攻擊，他僅單身前往處理，何屢勸不聽只好持辣椒水噴灑臉部制止，後來見何停止攻擊，正常行走後就讓其離去。

檢方審酌，何因酒醉逼近詹員還有公然侮辱之舉，詹員才對其噴辣椒水，難認有執法過當行為，詹當時依據警察職權行使法合法執行職務，並提供密錄器影片佐證，何男事後16天才就診，難以確認眼疾與辣椒水有何關聯，檢方偵結予以詹員不起訴處分。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！ 長官命休假冷靜

►桃市府2居家隔離！警察夫聘員妻4／25住諾富特 追溯旅客居隔356人

►怪怪男戴鴨舌帽＋手套潛民宅 熱心鄰居一動作甕中捉鱉