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影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！　長官命休假冷靜

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在爆料公社PO文去年6月開車在桃園區一處窄小巷弄，因會車困難刻意禮讓對向車輛，未料卻有莊姓員警以阻礙交通為由要其駛離，過程中不慎莊姓員警左腳被輾過，網友直呼道歉但莊警以無線電通報「質疑民眾是故意壓他的腳」，事後還控告肇事逃逸，此文PO在臉書後引發網友對警撻伐。

▲▼駕駛瘋狂道歉！桃園警怒「你故意的」通報對講機：民眾開車輾我腳。（圖／爆料公社）

▲桃園警分局莊姓員警去年6月處理黃姓網友在桃園區某處窄巷違停，莊警當時向黃姓網友爭論「你是故意壓我的腳？」，事後控告黃肇事逃逸。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）。

▲▼駕駛瘋狂道歉！桃園警怒「你故意的」通報對講機：民眾開車輾我腳。（圖／爆料公社）

▲桃園警分局莊姓員警去年6月處理黃姓網友在桃園區某處窄巷違停，莊警當時向黃姓網友爭論。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）。

黃姓網友PO文指出，去年6月間在桃園區某處巷弄禮讓對向車輛，莊姓員警以煌跨越中線、佔據車道為由，要他盡快駛離，但後來車輛移動時不慎壓倒莊姓員警的左腳，莊透過無線電通報「質疑民眾是故意壓他的腳」，黃男則澄清「不是故意的，真的不是故意的，剛剛是要讓車過，我這麼守法，沒有要去硬擠那個小通道，結果卻要被你攔下來，真的很對不起壓到你的腳，我可以賠償你，我不懂你為什麼要用這樣的態度對我」…

莊姓員警則怒指「你這樣子腳被壓到，不會生氣嗎！」黃男再度解釋「我開下車窗第一句就說對不起了，我也跟你說我在讓車，可是你卻不聽也不諒解...」莊警則冷回「本身就違規，是要諒解什麼？」這段影片在臉書引發網友兩極看法。

▲桃園警分局莊姓員警去年6月處理黃姓網友在桃園區某處窄巷違停卻引發爭論，警方7日表示，尊重司法判決，希望到此為止。（圖／記者沈繼昌攝）。

 ▲桃園警分局莊姓員警去年6月處理黃姓網友在桃園區某處窄巷違停卻引發爭論，警方7日表示，尊重司法判決，希望到此為止。（圖／記者沈繼昌攝）。

桃園警分局指出，本案發生在去年6月6日上午11時17分許，交通中隊莊姓員警處理交通事故後準備返回駐地，途經桃園區建新街時，發現有1輛自小客車違停致阻塞交通，莊員上前勸導，駕駛黃男於駛離時，車輪輾壓莊員左腳導致挫傷，莊員持驗傷單至轄區大樹派出所提出刑事告訴，基於維護自身權益主張，分局予以尊重，案經桃園地檢署偵查後聲請簡易判決，桃園地院在今年3月26日依過失傷害罪簡易判決黃男拘役10日，得易科罰金，警方與當事人軍尊重司法調查結果。

桃園交通中隊中隊長羅靖淵說，莊姓同仁勸導違規車輛駛離時，遭該車輛輾傷左腳，為維護權益提出告訴，遭網友質疑有碰瓷等不當聯想，甚至肉搜莊姓警員臉書留言辱罵等行為，莊姓同仁6日心情非常低落，甚至動了離職，一度向長官請辭，分局長官勸導後建議，7日先行請假冷靜，希望本案到此為止，盡早落幕不要再造成同仁壓力。

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