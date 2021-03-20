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社會 社會焦點 保障人權

影／中山高五楊高架南下蘆竹段火燒車　駕駛及時逃生車淪廢鐵

記者沈繼昌／桃園報導

中山高速公路五楊高架南下蘆竹路段20日下午發生火燒車意外，一輛轎車被大火焚燒，有網友路過趕緊將驚悚畫面上傳臉書《蘆竹南崁資訊大小事社團》，引起網友熱議；國道第一大隊警方與桃園市消防局警消到場處理，其中警消約10分鐘即撲滅火勢，但轎車已燒成廢鐵，所幸無人受困與傷亡，起火原因仍待調查。

▲中山高五楊高架南下桃園市蘆竹路段，20日下午驚傳火燒車意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中山高五楊高架南下桃園市蘆竹路段，20日下午驚傳火燒車意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中山高五楊高架南下桃園市蘆竹路段，20日下午驚傳火燒車，消防人員到場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中山高五楊高架南下桃園市蘆竹路段，20日下午驚傳火燒車，消防人員到場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道第一大隊表示，火燒車意外發生在下午15時39分左右，一輛轎車在南下47.4K公里避車彎處突然竄出大火，74歲的黃姓男子及時下車逃離，轎車隨即陷入一片火海，黃立即避開並打電話報警處理，警方通知線上巡邏車查看，並通知桃園市消防局派車灌救，消防車約花10分鐘撲滅火勢。

▲中山高五楊高架南下桃園市蘆竹路段20日下午驚傳火燒車，一輛轎車陷入火海。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中山高五楊高架南下桃園市蘆竹路段20日下午驚傳火燒車，一輛轎車陷入火海。（圖／記者沈繼昌翻攝）

車主黃姓男子向警方供稱，他開車行經意外發生處發現引擎蓋冒出濃煙，接著冒出火花，趕緊將轎車停在避車彎處，停妥後火勢一發不可收拾，還好及時下車逃生並未受傷；網友則在《蘆竹南崁資訊大小事社團》紛紛留言討論，希望人平安無事。

▲中山高五楊高架南下桃園市蘆竹路段20日下午驚傳火燒車，消防人員10P 鐘撲滅火勢，但轎車僅剩焦黑骨架。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中山高五楊高架南下桃園市蘆竹路段20日下午驚傳火燒車，消防人員10P 鐘撲滅火勢，但轎車僅剩焦黑骨架。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一警方說，現場濃煙造成車流回堵約500公尺，並影響主線車道車流，立即通知警廣與交控中心，提醒用路人注意路況，警方除呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件老舊，造成行車危險。

桃園市消防局第一大隊龜山分隊派遣3輛消防車、1輛救護車與8名警消到場救援，還好並無人員受困，但整輛轎車已焚毀，起火原因仍待調查。

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