桃園大園千坪倉儲深夜大火延燒　上百勇消力戰清晨終撲滅

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區1家物流倉儲26日凌晨發生大火，因鐵皮廠房內堆放大量化學物品、食品等易燃物品，火勢蔓延迅速，桃園市消防局動員上百名警義消與消防車輛前往灌救，還好廠區當時沒有人上班，未造成人員受困，大火在清晨6時許才被撲滅，目前仍殘火處理中，仍造成3000平方公尺廠區付之一炬，至於真正火警發生原因仍待進一步調查釐清。

▲桃園市大園區一家物流倉儲26日凌晨發生大火，火勢竄出雲霄相當驚人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園區一家物流倉儲26日凌晨發生大火，消防人員搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據桃園市消防局第三大隊指出，火警發生在大園區中山南路近大園國小旁一家倉儲物流，消防局在凌晨0時41分接獲報案，現場為約3000平方公尺鐵皮廠房，消防局出動大批警義消與各式消防車輛前往灌救。

▲桃園市大園區一家物流倉儲26日凌晨發生大火，消防人員以水線灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局指出，起火物流倉儲堆放大批圖書、食品、清潔用品、模具潤滑用液體與酒類等貨品，火勢蔓延迅速，消防局調派化學車輛前往救援，總計派出132名消防人員、48輛各式消防車輛到場，經過搶救後，凌晨3時許控制火勢，清晨6時許才將火勢撲滅，所幸無人受困火場，目前進行最後殘火處理，至於真正起火原因與損失則由消防局火調科人員鑑識釐清。

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