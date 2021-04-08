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中壢殯葬園區「民宅火警」　網友誤以為葬儀社：冰櫃內有喪家遺體

▲桃園市中壢區培英路民宅下午發生大火，因鄰近都是葬儀社，消防人員全力灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢培英路民宅下午發生大火，消防人員全力灌救，火場附近都是葬儀社。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區培英路一處民宅8日下午發生火警，大火從老舊鐵皮屋中竄出，濃煙直衝雲霄連附近的中山高速公路都看得見，由於該處位於中壢殯葬園區，不少網友誤以為是葬儀社大火，擔心喪家的遺體會受波及，所幸消防人員在30分鐘內撲滅火勢，現場初步調查沒有人受傷受困，至於起火原因仍在鑑識釐清。

▲桃園市中壢區培英路民宅下午發生大火，消防人員拉起水線灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區培英路民宅下午發生大火，消防人員拉起水線灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，8日下午1時44分接獲報案指稱，位於中壢區培英路上的鐵皮民宅竄出大火濃煙，消防局第二大隊立即出動11輛消防車、1輛救護車與32名消防人員趕往灌救，但因鐵皮屋內木造建材搭配，火勢蔓延迅速，瞬間陷入火海。

▲桃園市中壢區培英路民宅下午發生大火，因鄰近都是葬儀社，有網友誤以為是葬儀社大火紛紛在臉書《我是中壢人》發文。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

▲中壢培英路民宅下午發生大火，因鄰近都是葬儀社，有網友誤以為是葬儀社大火紛紛在臉書發文。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

不少路人與網友見狀，以為是葬儀社大紛紛上傳臉書《我是中壢人》，呼籲避開該路段，還有網友憂心葬儀社冰櫃的遺體會遭受波及，不過還好稍後另有網友澄清是民宅火警，才讓大家鬆了口氣。

▲桃園市中壢區培英路民宅下午發生大火，消防人員處理殘火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區培英路民宅下午發生大火，消防人員處理殘火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員在30分鐘不到就撲滅大火，初步清點火場並未發現人員受困，但整座鐵皮屋已被焚毀，至於真正起火原因仍需消防局火調科鑑識釐清中。

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