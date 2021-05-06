諾富特群聚再＋1！工程部員工染疫　圖解「華航案29人確診關係」

▲華航諾富特飯店染疫事件29人確診示意圖。（圖／曾梓倩製）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日再公布國內新增1例本土病例，為諾富特飯店工程部員工，因業務需要，經常與房務部往來，並與案1120房務領班及案1129房務經理有密切接觸。目前為止已有29名病例，包含11名機師、1名空服員、6名飯店人員、11名機師與飯店人員家屬。而《ETtoday新聞雲》整理製表釐清確診者關係。

指揮中心提到，案1174於4月29日配合機場防疫旅館清空計畫前往集中檢疫所，當日採檢之核酸檢測及血清抗體皆為陰性，但5月3日起陸續出現喉嚨痛、發燒及肌肉痠痛等情形，5月4日回報症狀後，由檢疫所安排至醫院採檢，於今日確診，由於個案發病前2天至住院隔離前皆在集中檢疫所，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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▲指揮中心更新案1153足跡。（圖／指揮中心提供）

華航機師染疫案件自4月20日出現不明感染源，而後演變成諾富特飯店群聚事件，確診者除涉及國內外籍機組員、防疫旅館員工及同住家人，其足跡更遍布雙北、中、南台灣。以最先確診的案1078、1079為本國籍50多歲及60多歲男性為貨機機組員，過去曾至美國執勤，原懷疑為境外移入事件，隨其他確診案例曝光，案情翻轉。

另外，同航空公司1名印尼籍40多歲男性貨機機師，至澳洲執勤時確診，其家人案1090、案1111為兒子及女兒，機師同事案1091也相繼確診，並爆出台北清真寺活動史。截至5月2日包含澳洲確診機師在內，還有案1078、1079、1091、1092、1101、1102、1105、1122及案1100等共10名機師確診，機師同住家人共8名確診。

▲指揮中心更新案1145飯店承包商水電工足跡。（圖／指揮中心提供）

此外，諾富特飯店自4月29日爆出房務主管案1120確診後，30日又再爆出3例飯店員工染疫（案1127至案1129），皆為機場防疫旅館員工，5月1日迄今，又接連出現5名本土確診案例，分別為案1102機師的2名子女（案1133、1137）及案1129諾富特飯店60多歲女房務主管的3名家人（案11134、1135、1136），另有一名飯店承包商為本國籍40多歲男性於5月2日確診。

接著，5月4日新增2名華航機組員確診，（案1153、1154），其中，案1153機師曾於4/22施打第一劑AZ疫苗，仍在5/1發病後確診，也成為國內首起接種AZ疫苗後仍染疫的個案。而案1154曾於4月29日接觸案1153，感染發病是否有相關性，尚待進一步釐清。

目前華航諾富特群聚事件累積29人確診，超越部桃群事件21人，成為台灣疫情爆發以來最大的本土群聚事件，飯店已全數清空且進行人員篩檢完畢。