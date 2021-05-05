視察台南善化　黃偉哲：攜手邁向幸福宜居新城市

▲台南市長黃偉哲5日前往視察「溪美水圳休憩步道」，並在隆安宮聽取善化區公所簡報區政成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南善化從農業起步，是北迴歸線以南唯一能種出草莓之地，受惠於南科園區發展，吸引高科技人才移居進駐，人口成長相對快速，台南市長黃偉哲5日前往視察「溪美水圳休憩步道」，並在隆安宮聽取善化區公所簡報區政成果，市議員林志展、李偉智、李文俊也到場關心，一同聽取公所的簡報。





黃偉哲市長說，因為南科的關係，善化是台南市少數有人口移入的地區，因此對於善化地區的建設以後會越來越多、越做越好，同時大善化區新移入的人口眾多，未來南市府也會在這裡多規劃一些活動，像是跨年的系列活動，也可在這裡辦一場；而活動會辦，建設也會做，希望慢慢將善化建設成一處宜居的科技新城。





南市府近2年投入逾6億元經費建設善化，由基礎工程扎根，並陸續從教育、文化和產業等面向營造在地價值，期盼讓善化蛻變成為兼具文化深度、產業廣度及科技速度的時尚新城。





善化區長方澤心表示，南市府向行政院農委會水土保持局爭取補助經費新台幣450萬元，建設總長560公尺的「溪美水圳休憩步道」，透過串聯閒置空間提升使用率，沿途栽種桂花等植物，落實綠美化帶動城市景觀美學，目前也變成區民散步好去處。





而配合南科園區三期擴建及廠商擴廠所帶來相關就業人口，黃偉哲市長也指示市府團隊要超前部署，除已先行啟動A、B、C、D、E、N、O等7區都市計畫規劃作業，也積極建構完整產業生活圈，建全整體發展。





同時在黃偉哲市長最關心的教育問題上，在學童就學方面，市府投注3.4億元工程經費興闢「小新國小第二校區」，解決近年南科L、M區學齡兒童增加之情形，藉由新校區與原校址並存，妥適安排教學空間，提供優質的就學環境。





另外黃偉哲市長也要求教育局積極尋求教育部及科技部等協助，規劃在小新國小第二校區現址新設國中小；以及運用南關里活動中心二樓成立親子悠遊館，讓0～3歲幼兒及家長擁有親子活動場域及友善托育環境。





而攸關人民往來的基礎道路建設部分，黃偉哲上任以來，包括南122、127、128及129線共投入4515萬施作區道整體優化計劃改善工程，花費3832萬元改善LM區道路暨人行道，500萬元開闢公園路10m計畫道路；另外，茄拔排水護岸（第二期）及茄拔段水路等改善工程，也將大幅提升區域防洪能力。





善化擁有糖廠、啤酒廠和高科技廠，資源得天獨厚，黃偉哲強調，南市府將以市民需求為出發點，全力做好基礎建設，同步發揚文創產業特色，讓生活機能完善又優化。

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