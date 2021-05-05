　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

視察台南善化　黃偉哲：攜手邁向幸福宜居新城市

▲台南市長黃偉哲5日前往視察「溪美水圳休憩步道」，並在隆安宮聽取善化區公所簡報區政成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲5日前往視察「溪美水圳休憩步道」，並在隆安宮聽取善化區公所簡報區政成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南善化從農業起步，是北迴歸線以南唯一能種出草莓之地，受惠於南科園區發展，吸引高科技人才移居進駐，人口成長相對快速，台南市長黃偉哲5日前往視察「溪美水圳休憩步道」，並在隆安宮聽取善化區公所簡報區政成果，市議員林志展、李偉智、李文俊也到場關心，一同聽取公所的簡報。

▲台南市長黃偉哲5日前往視察「溪美水圳休憩步道」，並在隆安宮聽取善化區公所簡報區政成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，因為南科的關係，善化是台南市少數有人口移入的地區，因此對於善化地區的建設以後會越來越多、越做越好，同時大善化區新移入的人口眾多，未來南市府也會在這裡多規劃一些活動，像是跨年的系列活動，也可在這裡辦一場；而活動會辦，建設也會做，希望慢慢將善化建設成一處宜居的科技新城。

▲台南市長黃偉哲5日前往視察「溪美水圳休憩步道」，並在隆安宮聽取善化區公所簡報區政成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南市府近2年投入逾6億元經費建設善化，由基礎工程扎根，並陸續從教育、文化和產業等面向營造在地價值，期盼讓善化蛻變成為兼具文化深度、產業廣度及科技速度的時尚新城。

▲台南市長黃偉哲5日前往視察「溪美水圳休憩步道」，並在隆安宮聽取善化區公所簡報區政成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化區長方澤心表示，南市府向行政院農委會水土保持局爭取補助經費新台幣450萬元，建設總長560公尺的「溪美水圳休憩步道」，透過串聯閒置空間提升使用率，沿途栽種桂花等植物，落實綠美化帶動城市景觀美學，目前也變成區民散步好去處。

▲台南市長黃偉哲5日前往視察「溪美水圳休憩步道」，並在隆安宮聽取善化區公所簡報區政成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而配合南科園區三期擴建及廠商擴廠所帶來相關就業人口，黃偉哲市長也指示市府團隊要超前部署，除已先行啟動A、B、C、D、E、N、O等7區都市計畫規劃作業，也積極建構完整產業生活圈，建全整體發展。

▲台南市長黃偉哲5日前往視察「溪美水圳休憩步道」，並在隆安宮聽取善化區公所簡報區政成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

同時在黃偉哲市長最關心的教育問題上，在學童就學方面，市府投注3.4億元工程經費興闢「小新國小第二校區」，解決近年南科L、M區學齡兒童增加之情形，藉由新校區與原校址並存，妥適安排教學空間，提供優質的就學環境。

▲台南市長黃偉哲5日前往視察「溪美水圳休憩步道」，並在隆安宮聽取善化區公所簡報區政成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外黃偉哲市長也要求教育局積極尋求教育部及科技部等協助，規劃在小新國小第二校區現址新設國中小；以及運用南關里活動中心二樓成立親子悠遊館，讓0～3歲幼兒及家長擁有親子活動場域及友善托育環境。

▲台南市長黃偉哲5日前往視察「溪美水圳休憩步道」，並在隆安宮聽取善化區公所簡報區政成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而攸關人民往來的基礎道路建設部分，黃偉哲上任以來，包括南122、127、128及129線共投入4515萬施作區道整體優化計劃改善工程，花費3832萬元改善LM區道路暨人行道，500萬元開闢公園路10m計畫道路；另外，茄拔排水護岸（第二期）及茄拔段水路等改善工程，也將大幅提升區域防洪能力。

▲台南市長黃偉哲5日前往視察「溪美水圳休憩步道」，並在隆安宮聽取善化區公所簡報區政成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化擁有糖廠、啤酒廠和高科技廠，資源得天獨厚，黃偉哲強調，南市府將以市民需求為出發點，全力做好基礎建設，同步發揚文創產業特色，讓生活機能完善又優化。

專櫃熱銷明星小物組7選1

ET快訊
中央大學男女「貼窗喘息」！影片瘋傳　校長寫公開信：我們一起下
女星喝醉打賭閃婚陌生人　挺過尪流連酒店…升格4寶媽
喝1罐不夠？美髮師撞殺黃暐瀚母後　13分鐘內「1+4買5罐」
快訊／黃暐瀚臉書悲痛發聲：「不痛了，媽媽」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中壢區後備軍人輔導中心拜會市議會　透露曾受命支援口罩製作

蘭嶼女潛客患減壓症「半身無力 」海巡綠島派艇接駁後送就醫

台南廉政志工10周年　作夥回娘家溫馨同慶

視察台南善化　黃偉哲：攜手邁向幸福宜居新城市

台東杉原海水浴場即日起整修　預計6月底重新開放

公廁也能做環保　企業贈黃金博物館72箱環保衛生紙

歡慶母校創校75週年　竹東高中校友六人辦攝影展

台東原住民部落大學5日開學　課程多元招生額滿

全國旅行業與在地產業媒合會　饒慶鈴：讓民眾「台東慢漫遊」

海巡科技執法　M-Police綠島發威！再逮通緝犯

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

中壢區後備軍人輔導中心拜會市議會　透露曾受命支援口罩製作

蘭嶼女潛客患減壓症「半身無力 」海巡綠島派艇接駁後送就醫

台南廉政志工10周年　作夥回娘家溫馨同慶

視察台南善化　黃偉哲：攜手邁向幸福宜居新城市

台東杉原海水浴場即日起整修　預計6月底重新開放

公廁也能做環保　企業贈黃金博物館72箱環保衛生紙

歡慶母校創校75週年　竹東高中校友六人辦攝影展

台東原住民部落大學5日開學　課程多元招生額滿

全國旅行業與在地產業媒合會　饒慶鈴：讓民眾「台東慢漫遊」

海巡科技執法　M-Police綠島發威！再逮通緝犯

PINK FUN雨中玩耍現童心！　公主抱猛旋轉嘆：是不是得罪導演

大立光4月營收降15％　五月更差Q2恐難轉正

獨／撞死黃暐瀚母喝酒壓驚　法官：防刑責少5年3方向蒐證心機男

劉劭威「叫上來就是要用」　洪總評初登板：球質重敢對決

中央大學男女「貼窗喘息」！影片瘋傳　校長寫公開信：我們一起下車

中壢區後備軍人輔導中心拜會市議會　透露曾受命支援口罩製作

刊登半導體人才赴陸職缺即刻開罰　裁罰標準將召開跨部會會議

買10元飲料嫌店員態度差！男子氣炸發文公審　影片曝光風向一面倒

香奈兒超迷你唇扣、口袋包太夢幻！「早春度假秀」亮點一次看

太魯閣號肇事元兇李義祥　民進黨中執會今開除黨籍

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

腎臟名醫登山墜崖　直升機吊掛下山

好消息！柔道童腦壓漸恢復

陸垃圾海漂　金門海岸驚見姊夫

澄清湖滿了！鑿井注水對比照超感動

金瓜石迎媽祖山城起轎　為疫情遶境祈福

22縣市有感施政大調查　黃偉哲兩項指標六都第一

第二波桃園好市券　5/7日開放登錄

廢舊家具看到一顆亮晶晶　田尾清潔隊員回收撿到鑽戒

屏東男看完神明遶境以為機車遭竊　結果烏龍一場

有國民黨員倒戈支持綠營　廖婉汝盼到此為止

衛福部基隆醫院5月6日起禁止探病

假訊息！傳彰化有確診　衛生局將開罰

民進黨屏東縣長初選　縣黨部 ：不要暗箭中傷同志

「莒光公園遊戲場」兒童玩翻超嗨　快來遛小孩！

更多熱門

相關新聞

22縣市有感施政大調查　黃偉哲兩項指標六都第一

22縣市有感施政大調查　黃偉哲兩項指標六都第一

台灣世界新聞傳播協會5日公布「22縣市有感施政大調查」，其中台南市長黃偉哲施政滿意度達76.4％，更奪得5金獎、4銀獎，城市幸福感逾86％，今年首次納入評比的「觀光旅遊」及「藝術文化」兩項指標，滿意度更雙雙拿下六都第一！黃偉哲感謝市民督促，並期許團隊再接再厲，營造生活品質更好的幸福府城。

唯一現存功勳艦「中海艦」來台南指日可待

唯一現存功勳艦「中海艦」來台南指日可待

視察台南佳里區政

視察台南佳里區政

黃偉哲：打造七股為台南濱海旅遊亮點

黃偉哲：打造七股為台南濱海旅遊亮點

國圖南館工程正式上網預計2024完工

國圖南館工程正式上網預計2024完工

關鍵字：

台南善化黃偉哲幸福宜居

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅宣布結婚！曝和愛妻19歲就交往

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

曹佑寧校花女友「路邊背後熊抱」全被拍！

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

新房層高「縮水」僅1.3公尺　屋主：只能跪下

交往知名AV女優！　36歲男半年後崩潰分手

酒駕撞殺黃暐瀚媽　美髮師正面照曝光

電梯遭貼紙條！他下班驚見超嗆留言

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面