諾富特疫情連環爆！防疫旅館卻收一般住客　鄭文燦：研議開罰

▲市長鄭文燦5日接受媒體聯訪針對諾傅特飯店涉混居時表示，他已向衛福部長陳時中反映，希望以獨棟代替混居。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

華航諾富特飯店機師與員工染疫事件，外界質疑諾富特飯店涉混居是造成延燒主因，桃園市長鄭文燦5日表示，他已向衛福部長陳時中反映，雖然過去法規沒禁止，但也沒申請，希望以獨棟代替混居，這部分應該用更高標準。

鄭文燦指出，航空公司機組員的檢疫處所，採取過境不入境方式，檢疫期是1至3天，採用專屬通道、防疫車輛直接到諾富特飯店，諾富特需全程管控，不能離開房間；至於本館部分，華航申請作為華航宿舍，並向民航局提出申請，同時必須造冊列管，因為檢疫期原本是7天，與一般入境旅客14天不同，且需經過PCR核酸檢測後，才能結束檢疫。

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但到去年8月，中央疫情指揮中心要求民航局與華航，要符合防疫旅館規範，華航提出一棟申請，就是外籍航空公司機組員住的那一棟，華航本館並沒有提出申請，但依照規定，若提出申請必須要符合分艙分流之規定，華航可能是考慮到還有一般旅館業務，因此並未提出申請。

鄭文燦認為，將來機組員檢疫處所，雖是由民航局統一管理，航空公司執行，會使用到旅館或員工宿舍，以長榮為例，沒有使用旅館，使用長榮南崁宿舍，若是使用旅館，應以獨棟方式進行。但這次華航並未提出申請，所以交通部王國材部長已請民航局針對華航未來管理制度，如何減少防疫風險，如果能做到分艙分流，則要重新考慮。這點已向陳時中部長表達，市府希望機組員管理雖由民航局統一負責，與一般入境旅客14天的防疫旅館有所不同，但必須以獨棟方式進行，不能混住。

▲桃園市長鄭文燦5日回應媒體詢問諾富特飯店涉混居時指出，若有違規，市府會依照規定開罰。（資料照／記者沈繼昌攝）

媒體還詢問諾富特飯店要做防疫旅館不用提出申請嗎？防疫旅館名單是否公布？

鄭文燦說，華航與民航局要釐清，華航宿舍與一般旅館以分層方式管理，沒有提出防疫旅館申請，這部分要求是否一致，這部分可以去釐清；防疫旅館現在已經相當普及，管理制度也很完善，桃園市防疫旅館檢疫14天，基本上違規事件很少，很謝謝旅館公會與各防疫旅館配合，未來針對防疫旅館採取透明化公布方式，中央疫情指揮中心若出決定，市府會依執行。

至於諾富特涉混居，桃園市衛生局是否開罰？鄭文燦強調，諾富特飯店做為華航宿舍，核准權在民航局，不是用核准的，是用法規指定的，指定華航宿舍在諾富特。我們釐清這法規，指定這樣的法規在旅館管理規定上，若有違規，市府會依照規定開罰。

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