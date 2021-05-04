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桃園市疫情列「紅標」警戒　「危險期」至5／16第一個檢查點

▲市長鄭文燦4日接受媒體聯訪針對桃園疫情表示，5月16日將是社區傳播第一個危險檢查點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲市長鄭文燦4日接受媒體聯訪針對桃園疫情表示，5月16日將是社區傳播第一個危險檢查點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

華航諾富特飯店爆發機師與員工確診案延燒，甚至造成北北桃社區感染疑慮，桃園市長鄭文燦4日表示，在確診個案追蹤隔離上，要做到「即時檢疫、即時隔離」，代表隔離前仍然具有風險傳播可能，所以一定要阻止社區傳播鏈形成，這紅色危險期一般評估會在5月16日，以此做第一個檢查點，所謂紅色警戒就是要提醒大家社區仍有風險，籲請大家把口罩戴起來。

鄭文燦4日出席市議會市政總質詢議程，會後接受媒體聯訪，有媒體提問立委蔡璧如重提諾富特分艙分流政策，防疫旅館管理問題好像中央與地方互踢皮球？

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鄭文燦指出，委員對諾富特管理制度並不了解，諾富特飯店由交通部民航局發布了2個法規，指定為外籍航空公司與國籍航空公司檢疫場所，外籍部分是採取特殊通道、專用車輛送到諾富特，檢疫期則是1至3天，是採取過境不入境方式服務外籍機組人員，例如航空公司DHL、聯邦快遞，這部分由民航局統一發給許可與證明，這是第一個部分；第二部分則是華航機組人員，原來檢疫期是7天，後來降為3天，但一樣要造冊向民航局與中央報備，這部分有相關法規依據，將來若要恢復，仍需符合這個法規規定，與一般防疫旅館入境管理14天是完全不一樣的。

▲針對華航諾富特飯店分艙分流案，鄭文燦也提出說明仍由民航局主導。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲針對華航諾富特飯店分艙分流案，鄭文燦也提出說明仍由民航局主導。（資料照／記者沈繼昌攝）

鄭文燦解釋，華航諾富特飯店也要符合防疫旅館規範，比如分艙分流，市府與中央會去檢查，但諾富特是個特殊形態的防疫旅館，因為只給外籍航空公司機組員與華航機組員使用，這問題不是所謂的互踢皮球，係按照制度進行必要的管理與檢查。防疫按照法規規範努力的把每個環節做好，這才是重點，這個不需要口水。

鄭文燦還說，目前民航局已經針對市府提供的3家防疫旅館進行指定分配，這個主導權還是在民航局，因為入境許可不一樣，外籍航空公司是1至3天，人員數量、進駐時間、離開時間、開立通知書都由民航局統一負責；國籍華航部分也需指定，華航必須造冊向民航局報備，因航空公司與機組員管理，權責在民航局，即使市府提供防疫旅館，目前沒有法規依據，仍需民航局同意，因為是民航局發布法規，諾富特飯店才成為檢疫處所，有個專屬名詞叫做「機組人員檢疫場所」，那是個暫時方案，為了淨空諾富特飯店，桃園市府主動協助中央提供檢疫處所。

另外，媒體關心桃園疫情進入警戒狀態？市府有何作為？

鄭文燦認為，目前在確診個案追蹤隔離上，市府要「即時檢疫、即時隔離」，但隔離前仍具有風險傳播可能，一定要阻止社區傳播鏈形成，市府在社區防疫等級要提高。比方說大型活動限制，須採實名制，另外室內強制戴口罩規定，市府也關閉關懷據點與市民活動中心2週，目的要度過社區傳播危險期，危險期一般評估會在5月16日，市府做為第一個檢查點；第二個檢查點則是5月底，市府會做滾動式檢討，疫情如何建立起社區防線非常重要，所謂紅色警戒就是要提醒大家社區仍有風險，請大家把口罩戴起來。

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