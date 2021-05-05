鄭文燦稱諾富特一直是中央在管　民航局要華航、飯店提檢討報告

記者賴文萱／台北報導

諾富特飯店疫情持續延燒，4日爆出有民眾透過旅遊補助入住飯店，但飯店卻未告知是防疫旅館，造成一般旅客、居檢客有混住狀況。桃園市長鄭文燦5日上午表示，「諾富特一直是中央在管，到現在還沒有納入桃園管理」，民航局長林國顯則回應，目前要求華航跟諾富特提出檢討報告，不過，中央跟地方都要一起合作、一起負責。

針對一般旅客、居檢客有混住問題，桃園市長鄭文燦5日上午出面表示，對於諾富特分館使用的方式未來應該要檢討改變，要有專屬的防疫旅館較為妥當，「只有分層是不妥的。」鄭文燦提到，「諾富特一直都是中央在管」，到目前為止都未納入桃園管理，而諾富特只是說哪一棟符合防疫旅館規定，「我們要定期檢查而已。」

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▲70旅客入住諾富特，直到疫情爆發才知是防疫旅館氣炸。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

民航局長林國顯表示，先前諾富特二館申請成為防疫旅館，有透過計畫報指揮中心同意，也經過衛生局認定，依照指揮中心要求，每個月衛生單位要檢查一次。民航局主要的任務則是要求機組員跟公司不能違反防疫規定，例如入住中間不能隨便外出、行動，事實上，從去年到現在，都沒有接獲外籍組員有違規事件的通知。

諾富特一館部分，華航有把高樓層當成國籍機組員的檢疫住宿，理論上這塊防疫作為要比照二館做法，若要接國內旅客，就要依照防疫指引做好分層分流。至於這塊有沒有做到，民航局目前已要求華航跟諾富特提出檢討報告。

▲民航局長林國顯。（圖／記者賴文萱攝）

林國顯說，這次狀況，如果機組員都沒外出，可能是服務人員或房務清潔人員部分有疏忽，但這點要由指揮中心確認。由於到目前沒有查出哪個範圍產生破口，只能知道場域是在諾富特飯店發生，現在方式是先切斷感染點，試著把斷點切掉後再進行強化作為。

在相關防疫作為，全部清查一遍後，國外部分每周都要提報，機上跟國內部分則是要求航空公司負起監督管理責任，若沒做好就依民航法處罰；外籍航空機組員部分，也要求航空公司做好管理，若沒做好可能面臨無法飛航問題。

不過，鄭文燦上午指出諾富特一直都是中央管，對此，林國顯則表示，大家就是中央跟地方合作，因為旅館有消防、衛生、食品安全等，每部分都各有主管機關，機組員活動、管制則是民航局負責協調，基本上還是要各個單位一起負責，一起合作。

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