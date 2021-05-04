桃園確診足跡多　鄭文燦：盼基層醫療幫守住「社區防疫第一線」

▲鄭文燦4日出席基層醫療防疫應變會議時表示，籲請基層醫療院所落實「不拒診、要通報、可轉診」3原則，守住防疫第一線。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於華航諾富特飯店群聚感染事件持續延燒，桃園市長鄭文燦4日主持基層醫療防疫應變會議時表示，市府爭取4000份包括N95口罩、防護衣等防疫物資捐贈基層醫療院所，基層醫療要守住第一線，秉持「不拒診、要通報、可轉診」3項原則，期許基層醫療體系齊心守住社區防疫第一線。

華航諾富特飯店爆發群聚感染事件，為避免疫情持續延燒造成社區感染，桃園市基層醫療體系4日舉辦防疫應變會議，市府召集西醫、牙醫與中醫師公會討論基層醫療機構防疫應變作為，討論過程對外未開放，但會前頒發市府向中央爭取防疫物資，由3個醫師公會理事長代表受贈。

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▲桃園市長鄭文燦4日出席基層醫療防疫應變會議，會中捐贈防疫物資給3個醫師公會。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，目前募集的4000份防疫物資由中央配發市府衛生局，再由衛生局轉發至各基層醫療院所給相關防疫人員，防疫物資包括有N95口罩、醫療口罩、隔離衣等物資，將提供基層診所醫護人員使用，這是第一輪，未來若有需要會再向中央爭取。

鄭文燦說，華航諾富特飯店機師染疫事件累計已有26人確診，市府提高社區防疫等級，推動疫調、追蹤與隔離等防護措施，以降低社區傳播風險。預估此波疫情需觀察至5月16日，不排除有其他潛在感染個案發生，籲請基層醫療院所落實「不拒診、要通報、可轉診」等三項原則，市府加碼提供4000份防疫物資，以確保第一線基層醫事人員健康安全。

鄭文燦分析，華航諾富特飯店確診個案足跡曾至台北、新北與桃園等地，其中以桃園足跡居多，市府已加強社區環境清消，匡列案1112相關接觸者共204人居家隔離、諾富特飯店追溯匡列197人居家隔離，預估疫情風險期約至5月16日，此期間需基層醫療院所積極協助，門診落實量測體溫、酒精消毒、詢問患者、記錄旅遊史、職業別、接觸史與是否群聚等資訊，遵守「不拒診、要通報、可轉診」等三項原則，希望基層醫療體系齊心守住社區防疫第一線。

▲桃園市長鄭文燦4日出席基層醫療防疫應變會議，會後與3個醫師公會與出席立委張育美、萬美玲、黃世杰與鄭運鵬等人合影。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦強調，去年8月中央流行疫情指揮中心發函，請市府針對華航諾富特飯店檢查是否符合防疫旅館規定，市府依法規完成檢查，諾富特飯店不同於一般防疫旅館，民眾居家檢疫隔離期為14天且需嚴格執行，若防疫旅館違反規定最重可撤銷營業許可，但目前針對機組員人數、造冊列管、執行電子圍籬等檢疫事宜均由民航局負責規範，再由航空公司負責執行。

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