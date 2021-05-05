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豬隊友開車違停公車站！女毒梟見警盤查傻眼　原來包包藏高檔貨

▲桃園市宋姓男子4日下午駕車在桃園火車站前復興路違停占用公車站停放，員警盤查時赫然發現同車廖姓女子為通緝犯，且皮包內藏有毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市宋姓男子4日下午駕車在桃園火車站前復興路違停占用公車站停放，員警盤查時赫然發現同車廖姓女子為通緝犯，且皮包內藏有毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市宋姓男子4日下午駕車在桃園火車站附近占用公車招呼站違規停車，桃園警方執行路暢專案時，發現宋違停上前勸離，未料同車廖姓女子神情緊張，員警要求出示身分證件，赫然發現廖女是毒品通緝犯，呼叫線上警網支援，在其包包內起出海洛英、安非他命等毒品與吸食器等證物，偵訊後依毒品罪嫌解送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局指出，4日下午4時許，武陵派出所員警王育晟執行路暢勤務，發現火車站前復興路上有輛轎車違停在公車停靠站上，影響公車停靠與乘客上下車，因此上前勸離，35歲的宋姓男子表示僅是在附近辦事暫停一下，但同車40歲廖姓女子卻神情緊張，員警要2人出示身分證件。

▲桃園警分局4日下午盤查違停公車站轎車，發現廖姓女子皮包內藏有海洛英等毒品與吸食器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局4日下午盤查違停公車站轎車，發現廖姓女子皮包內藏有海洛英等毒品與吸食器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警查出廖女因毒品案遭宜蘭地檢署發布毒品通緝中，支援警網隨後在廖女隨身包包內起出海洛英5小包，含袋共計2.87公克；安非他命5小包，含袋共計3.55公克，另還有安非他命吸食器與毒品分裝袋等證物，警方將宋男與廖女帶回派出所偵訊，並查扣海洛英等毒品、吸食器等證物，全案依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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