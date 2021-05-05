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酒後躺草叢被稱「阿北」　他三字經罵消防！酒醒忙道歉獲撤告

▲桃園市楊姓男子去年8月間因酒醉倒臥中壢區義民路旁草叢，路人見狀打119處理，消防人員到場救護時，不滿被稱為「阿伯」怒飆三字經挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市楊姓男子去年8月間因酒醉倒臥中壢區義民路旁草叢，路人見狀打119處理，消防人員到場救護時，不滿被稱為「阿伯」怒飆三字經挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子去年8月間中午喝醉酒後，躺在中壢區義民路二段路旁草叢，路人打電話給119協助送醫，黃姓消防人員到場後將楊扶起還稱呼「阿伯」，年僅50歲的楊男竟連續飆罵「X你媽」、「你他媽回家喝奶」等語，黃男事後報警提告；楊男酒醒後知道闖禍趕緊向黃道歉，並與其達成和解獲得原諒並撤告，桃檢5日偵結楊男依公然侮辱罪嫌予以不起訴處分。

檢警調查，50歲的楊姓男子去年8月4日下午4時許被發現倒臥在中壢區義民路二段上草叢間，路人經過以為是路倒民眾打電話請119協助送醫，桃園市消防局第二大隊興國分隊黃姓消防人員趕往救護，黃扶起楊男時稱呼為「阿伯」還好嗎？楊男不滿被叫老了竟連續怒飆「X你媽」、「你他媽回家喝奶」、「你這種咖小可以當救護車」、「叫你阿公啦」、「動你都嫌髒」等語。

黃男不滿遭楊男公然貶損其執行勤務消防員之名譽，事後憤而向中壢警分局提告，並附上密錄器影像光碟佐證；楊男事後被警方通知到案說明，才驚覺自己酒後闖禍，除坦承犯行外，並私下向黃姓消防隊員致歉並達成和解，黃男事後出庭時同意撤回告訴，並同意檢察官依職權不起訴之處份，檢方認為楊男並無刑案前科紀錄，事後坦承犯行並與黃達成和解，偵結依公然侮辱罪嫌予以不起訴處分。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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