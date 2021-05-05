食品包裹挾「2.1kg海洛因」！收貨人獲無罪原因曝…檢：研擬上訴

▲台北關2020年7月間查獲食品包裹中挾帶2.1公斤的海洛因。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

台北關2020年7月1日在桃園國際機場進口倉儲，查獲來自馬來西亞的包裹內挾帶3包總重2.1公斤的海洛因，循線查出收貨人林男、陳男，2人最後被依照運輸第一級毒品等罪起訴。但桃園地方法院審理後，判2人無罪，桃園檢方表示，「尊重院方判決」，待收受判決後，會研擬提起上訴。

檢方調查，陳男負責與馬來西亞毒品上游聯繫，林男提供資料擔任收貨人，再由毒梟將海洛因夾藏在包裹內、寄送來台，包裹於2020年6月30日入境台灣。台北關2020年7月1日在進口倉儲查獲報關的快遞貨物中有食品包裹夾藏3包粉末，經送驗後發現，3包粉末為純度63.29%的海洛因，總重約2110.72公克，循線查到陳男、林男，依運輸第一級毒品等罪將人起訴。

但桃園地方法院審理後發現，簡易申報收貨單及派送貨物明細單的地址、電話兩者不相符。另外，簡易申報單所載的資訊也不是林男的住處、手機，無法排除林男的個資遭盜用，而他人計畫等他成功收走包裹過後，再用包裹寄錯為由，收走包裹，來躲避檢警的查緝，無法僅由收貨人姓名、電話就認為包裹是由林男運輸入台。

林男在偵訊時供稱，有與陳男共同訂購汽車鍍膜劑，並委託陳男下單，價格為900元，且選擇貨到付款；陳男也稱，在臉書上看到汽車鍍膜劑的廣告，拿給林男看後，2人決定買來一起用。法院認為，陳男用林男的名義下單汽車鍍膜劑，付款方式為貨到付款等重大事項，2人所述大致相符，且包裹被查獲後不到一星期，2人訂購的汽車鍍膜劑也確實到貨了。

▲檢警循線查到包裹收貨人林男。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

林男收到「毒包裹」前曾接到宅配人員確認地址的電話，誤以為是汽車鍍膜劑到貨了，曾打電話給陳男確認，收包裹時也曾詢問「多少錢」、「你說不用付錢嗎？」，讓他覺得怪怪的，但仍委託同事收下。法院認為，以常情來說，有人會因不確定包裹到底是不是自己買的東西，或是他人贈送的物品，先收下包裹，等確認是誤寄之後再退貨，不能就此認定林男知道包裹內容物是海洛因。

桃園地方法院指出，檢方提出的證據最多只能證明包裹收貨人是林男，其他並未舉證加以證明，林男的資料是遭冒用或誤用，甚至是另有其他可能性，法院均無從辨明、釐清，基於證據裁判主義及無罪推定原則，法院最後判林男、陳男無罪。

針對判決結果，桃園地檢署回應，「尊重院方判決」，待收受判決後，會研擬提起上訴。根據《聯合新聞網》報導，有資深檢察官指出，過往偵辦跨境走私毒郵包案件時，會先鎖定收貨人，並清查收貨人的通聯、對話紀錄佐證，若依此案判決標準要查到毒品最上游，可能會讓每件毒郵包案都無罪。

資深檢察官分析，桃園地院無罪理由提到「難排除個資遭冒用」，但因判決書內看不出被告以此主張，直言「很像法官在替被告找理由」，且此案2.11公斤海洛因，市價破千萬，毒梟集團不太可能將此包裹用來測試海關檢調是否會追查，認為陳、林2人無緣無故取貨也很可疑，「完全無辜機率低」。