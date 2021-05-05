快訊／指揮中心證實3醫護隔離　蘆洲某診所「今仍照常看診」





▲華航諾富特飯店群聚事件持續擴散。（資料照／華航提供）

記者羅婉庭／台北報導

中央流行疫情指揮中心4日公布華航諾富特飯店群聚案外包商男性水電工（案1145）足跡，包括中華街皇爵飲料店、民義街吉野烤肉飯。據認識該水電工的三蘆居民透露，他也曾到蘆洲一間診所就醫以及附近的炸雞店購餐。對此，指揮中心發言人莊人祥今表示，該診所3名醫護人員已被匡列進行隔離。

莊人祥表示，指揮中心公布足跡以「可傳染期」為主，炸雞店足跡不在傳染期間內，因此沒公布的必要公布，至於案例曾前往看診的診所，已有3名醫護人員進行隔離，也會通知當日看診民眾。

據了解，華航諾富特飯店確診外包商男性水電工（案1145）日前去蘆洲某診所就醫，診所接獲通知後於3日（一）進行大消毒，因認為醫護人員有做好防護措施。無感染疑慮，隔日就照常看診。

根據居民指出，該水電工原本以為是感冒，就前往該診所就醫，後來感覺不對勁才去做篩檢，結果呈現陽性反應，至於水電工日前也在診所附近炸雞店購餐，因僅短暫接觸，中央並未另行通知。經《ETtoday新聞雲》記者求證，該炸雞店確實無接獲中央通報，因此沒有任何消毒措施，僅以酒精進行日常消毒。

指揮官陳時中下午在疫報記者會公布案1145水電工公共活動史，兩天足跡都在新北市蘆洲，4／26晚間21：15~00：30，曾到新北市蘆洲區中華街28號「皇爵飲料店」，4／29近午11：50至12：10，曾到新北市蘆洲區民義街110~2號的吉野烤肉飯；晚間21：30至22：40，又到新北市三重區忠孝二路150號「皇爵飲料店」，停留1小時。