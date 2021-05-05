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太魯閣號事故後　台南市消防局滾動精進火車救援技術

▲台南市消防局為有效提升重型載具救援能力，確立重型救援行動方案，建立安全、有效之搶救行動，移師至台鐵管理局屏東潮州基地辦理火車救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局為有效提升重型載具救援能力，確立重型救援行動方案，建立安全、有效之搶救行動，移師至台鐵管理局屏東潮州基地辦理火車救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為有效提升重型載具救援能力，確立重型救援行動方案，建立安全、有效之搶救行動，特地移師至台鐵管理局屏東潮州基地辦理火車救援訓練。

本次訓練透過交通部台灣鐵路管理局高雄檢車段陳清直段長及董慶洋修繕主任講解說明西部幹線火車之車型、車頭、重心、轉向器、電路系統、構造…等安全注意事項及危害告知，有效提升救災人員之重型載具救援能力，確立重型救援行動方案，建立安全、有效之搶救行動。

▲台南市消防局為有效提升重型載具救援能力，確立重型救援行動方案，建立安全、有效之搶救行動，移師至台鐵管理局屏東潮州基地辦理火車救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

清明連假太魯閣號因撞上工程車翻覆死傷慘重，舉國哀傷，火車是運載大量人數的公共交通工具，此次火車發生事故原因，是4月2日太魯閣號行經隧道時，與邊坡侵入路線的工程車碰撞出軌，導致後節火車以高速衝入隧道，撞擊隧道壁造成重大傷亡，火車駕駛員連同車上乘客死亡49人，上百人受重傷，這也顯示周邊防護工程安全設施的重要。

▲台南市消防局為有效提升重型載具救援能力，確立重型救援行動方案，建立安全、有效之搶救行動，移師至台鐵管理局屏東潮州基地辦理火車救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，台南市轄內目前有台灣鐵路及台灣高速鐵路兩條路線經過，未來台南捷運屬於高架輕量單建設完成後，事故的搶救將面臨更專業的搶救作為及整合各局處整體資源管理系統並統合協調，台南市之CCIO特別針對台南市救災環境、人力資源等現況進行本土化調整與修正，強化消防局各救災單位之垂直整合及橫向聯繫功能，充分發揮救災能量。消防局將持續結合各局處共同推行統一的救災指揮系統，以落實建立安全大台南，保障市民朋友生命財產安全。

▲台南市消防局為有效提升重型載具救援能力，確立重型救援行動方案，建立安全、有效之搶救行動，移師至台鐵管理局屏東潮州基地辦理火車救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，對於太魯閣號發生這樣不幸的事件，這是舉國同悲的事情，面對這個不幸的事件，祈願罹難者都能安息，也希望傷患都能早日恢復健康，並感謝現場搜救人員的辛勞。面對突發事件的緊急應變處置作為，市府各機關單位平時應做好專業技能訓練，並加強救災資源整合及橫向聯繫，以人命救助為優先，今日透過觀摩演訓，建立行動方案，才能在災害發生時迅速應變，保護人民生命財產安全。

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