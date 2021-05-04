為防垃圾大戰爆發　台南藍軍力挺環保局垃圾減量透明袋政策

▲台南市議會國民黨團表態大力支持垃圾減量政策，因為用不透明黑色垃圾袋，夾帶硫酸瓶等危險物品真的不應該，為讓政策如期上路，請環保局結合民政單位和環保志工大力宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局透明垃圾袋政策，還未登場就被罵得滿頭包，市議會國民黨團4日表態大力支持垃圾減量政策，因為用不透明黑色垃圾袋，夾帶硫酸瓶等危險物品真的不應該，為讓政策如期上路，請環保局結合民政單位和環保志工大力宣導。

國民黨團呼籲，2022年1月1日開罰前，請市民將所有不透明垃圾袋儘速用罄，廠商停止生產不透明塑膠袋，改生產可見內容物塑膠袋，也要加強教育一線清潔人員處理及分辨技巧以免發生紛爭，更期望未來能學台北隨袋徵收，真正做到垃圾減量。

李中岑指出，台南市每天生活垃圾量達1300多噸，加事業廢棄物，全部台南1天有1800噸垃圾，以前兩個焚化爐每天開工都可消化，但因老化處理量能銳減，所以黨團支持透明垃圾政策，可以學習台北隨水費隨袋徵收，台南不要認為難度高就不做，因為現在就發生垃圾無處去亂燒垃圾的問題。

李鎮國指出，從環保局力推不透明垃圾袋政策，就看到局長的魄力，也知道承受很大壓力，因為大家一聽到明年再用不透明黑色垃圾袋就開罰，市民會反彈也在情理之間，就跟當年實施垃圾不落地一樣，需要時間去宣導，除了市民需要學習，第一線清潔人員素質參差不齊，態度也不一，更需要環保局再教育。

曾培雅表示，支持垃圾減量，環保人員非常辛苦也很敬佩他們，但環保局2022年1月1日開罰會不會急了些，市民跟他們反映在丟垃圾時，把雞蛋盒跟保麗龍當資源回收丟回收車卻被拒收，究竟哪些物品可回收或不可回收，是否基層清潔人員也不清楚，若這些爭議都無法處理，未來用透明塑膠袋是否爭議會更多。

方一峰說，為了安全為了垃圾分類，很多鄉親很贊成透明垃圾袋政策，但認為宣導還是不足，建議跟民政局合作透過里幹事參加活動時一起宣導，讓政策能全面化展開，還要從源頭宣導不要再做黑色不透明塑膠袋，否則糾紛會起，另外鄉下很多如養雞的飼料袋、養豬的肥料袋該如何處理，也請環保局提供配套措施。





林美燕說，打疫苗很多人不敢打，要用專業跟市民說，有何副作用，甚麼情況不能打？不透明垃圾袋政策也一樣，每天每人家中都會製造垃圾，一個政策在執行時要多宣導，要多到地方開說明會，讓民眾周知。

洪玉鳳表示，在高雄大樓看到資源回收袋都是透明的，還印上高雄市府字樣，高雄政策可以借鏡，想推透明垃圾袋要考量裝女性生理期用品，應跟廠商設計一款特別款，很多家庭主婦都會精打細算，會囤貨垃圾袋，環保局要給大家一個時程消耗掉黑色垃圾袋，也趁機結合環保志工加緊宣導。

謝龍介要求先跟超商、量販店等先溝通，因為這些垃圾袋不透明，目前百分之2、30垃圾不分類的民眾造成大家困擾，2022年要依廢棄物清理法開罰，真的要大家打開有疑慮的垃圾袋開罰嗎？會不會讓一些走漏洞的民眾學高雄，將垃圾拿去燒，造成更大困擾。

尤榮智表示，防範新冠疫情國內規定外國人入境要隔離，誰知這套標準可因政治而轉彎，美國等政治人物可長驅直入不用隔離，但就算擁有中華民國護照的國人因入籍外國擁有雙重國際，卻視同外國人，讓市民不能接受的就是如果其父母親不幸過世，礙於此規定，無法順利回台奔喪，情理是否應優於法先考量。

盧崑福說，衛生局說要南區選址蓋醫院，目前已有四個地點，卻遲不見決定，南區民眾等的不耐煩，應加緊腳步，台南雖未發生防疫旅館人員感染事件，但他們會擔心，希望衛生局加強稽查工作人員有無發燒，要自主管理，也要鼓勵他們打疫苗。

王家貞則表示，國內新冠肺炎疫情又開始擴散，很多人都很擔心社區被攻陷，不知該不該打疫苗防範，畢竟國內只有AZ一種選擇，副作用又多，聽說衛生局長打了疫苗，因為沒有強迫醫護人員施打率不高，防疫要超前部署衛生局還要多費心。

蔡育輝說偏鄉需要行動醫院，後壁區行動醫院等待區很混亂，老人一大早排隊等很久，沒有遮陽棚，沒椅子坐，就跟打疫苗一樣，現場熱的讓人受不了，衛生所電風扇不足，還要他回服務處拿電風扇來幫忙，這些缺失已經一再跟衛生局反應都不見改善，衛生局真應好好檢討。

環保局長謝世傑解釋說，垃圾減量主要目的是要教導市民，一般垃圾袋不能夾帶危險物品如硫酸瓶子，因為垃圾袋不透明無法辨識，所以才開始宣導不能用黑色或不透明的垃圾袋，2022年1月才開罰，沒有推行隨袋徵收是因為台南幅員廣大，有山有海推行不如先推透明垃圾袋政策快。

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