台南永康鐵皮廠房凌晨火警　4倉庫全面燃燒！勇消2小時撲滅

▲台南市永康區大灣東路工廠廠房5日凌晨傳出火警，火勢擴大延燒4間倉庫，在消防人員全力搶救下，火勢花近2小時撲滅，幸無人員傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區大灣東路工廠廠房5日凌晨傳出火警，台南市消防局出動8個消防分隊大批人車前往搶救，因倉庫內含貨品、材料及石化設備設施，火勢擴大延燒4間倉庫，在消防人員全力搶救下，花了近2小時撲滅，但4間倉庫約400平方公尺被燒毀，幸無人傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市消防局於5日凌晨2時許據報，台南市永康區大灣東路有工廠發生火警，消防局119馬上派出仁德、保西分隊、大橋特搜、大灣分隊、後甲分隊、復興分隊、東門分隊、第五大隊等各式消防車24部及人員約60人前往搶救。

消防人員到達火場發現，起火的是工廠倉庫，現場火勢很大，並冒出大量濃煙，消防人員馬上接駁水帶全力射水搶救，火勢在消防人員全力搶救下，於凌晨3時7分控制，3時37分許撲滅，並進行殘火處理。

消防人員初步勘查，火場是1樓鐵皮建築物，分租給多家公司作為倉庫使用，共有4間庫被毀，包括企業社、模具公司等4家業者所存放之各類貨品、物品及材料，幸好無人員傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

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