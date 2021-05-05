賓士男撞黃暐瀚母還到超商買酒　立委轟企圖掩飾酒駕「從重量刑」

▲洪孟楷。（資料照／記者周宸亘攝）



記者黃巈禾／台北報導

名嘴黃暐瀚的70歲母親5日凌晨3時許，在台中市南區東興路一段、樹義一巷口慘遭一名30歲酒駕方姓男子撞到，還被拖行約50公尺才停下，造成頭部重創、全身多處骨折慘死，此外，方男第一時間方男竟到超商買酒喝，疑似意圖規避酒駕刑責。對此，國民黨立委洪孟楷痛批「悲痛！酒駕零容忍、企圖掩飾酒駕更應從重量刑！」

洪孟楷5日中午在臉書表示，無法想像這突如其來的天倫意外有多麽悲痛，但更令人無法接受，肇事者事發後不是協助救援，而還至超商買酒喝，是否要掩飾是酒後駕車？酒駕零容忍，而企圖掩飾酒駕更應該要從重量刑，這點請檢調單位絕對勿枉勿縱，不可讓這樣囂張的犯罪者有脫逃的空間！

▲台中賓士男酒駕撞死人疑衝進超商買酒喝避責，警方實施酒測。（圖／民眾提供）

洪孟楷指出，警方指出，方男測酒測值高達0.4，車禍發生後跑去超商買酒喝的動作非常令人起疑，是故意要魚目混珠，讓人分不清是車禍前還是車禍後喝的酒？還是另有所圖？無論如何，這樣的行為違反常理，檢調絕對要嚴查，並且也要掌握該犯行者事前的行蹤，絕對不能讓企圖脫罪有任何逃離的空間。

洪孟楷認為，如果真的是下車前就喝酒，事發後還意圖再喝酒來掩飾酒駕，絕對法理不容，要從重量型，加重處分，酒駕零容忍，但總是還有人心存僥倖；實在無法接受這樣天倫破碎的悲劇，身為民意代表，時常要參加告別式，但要向黃暐瀚說節哀，實在很難說出口，因為絕沒想過這樣的突發悲劇發生，希望台灣社會，這樣的悲劇，真的是最後一次了。

▲黃暐瀚。（圖／翻攝臉書／黃暐瀚）