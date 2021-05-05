美髮師撞死黃暐瀚母「喝啤酒壓驚」　資深警：此地無銀三百兩

▲美髮師開賓士撞死婦人，竟衝進超商買酒喝避責。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

名嘴黃暐瀚7旬母親5日凌晨遭方姓男子開賓士當街猛撞送醫不治，方男事發後未救人，竟先衝超商買1罐500CC啤酒喝「壓壓驚」，酒測濃度0.4毫克，疑似要規避酒駕肇責。資深員警表示，如果方男沒喝酒，其實留在現場報警配合就好，喝啤酒壓驚是欲蓋彌彰，凸顯自己酒駕的事實罷了。

今天凌晨近3點許，台中市南區東興路一段、樹義一巷路口發生一起死亡車禍。陳姓婦人疑似肚子餓外出買東西吃，徒步跨越馬路時，慘遭疾駛而來的黑色賓士迎面猛力撞上，當場頭部重創、全身多處骨折失去心跳，經送醫搶救，仍因傷勢過於嚴重宣告不治死亡。

▲▼賓士美髮師肇事後跑去超商買一罐啤酒喝光光。（圖／翻攝臉書，民眾提供）

肇事的方姓男子被目擊到，事發第一時間下車沒有上前救人或報警，而是轉身前往後方的超商買了一罐500CC啤酒喝。警方到場做酒測，他的濃度達0.4毫克，竟還辯稱只是喝酒壓壓驚，讓人懷疑方男是否意圖藉由「事故後喝酒」影響測值，並以此規避酒駕刑責。

資深員警表示，實務上來說，沒喝酒的駕駛人在肇事後，只要立刻報警，並留在現場等候警方到場處理即可。肇事後趕緊補喝一罐啤酒，理由竟是壓驚，除了不被信服外，已有此地無銀三百兩的感覺，讓人更加懷疑他有酒駕。

員警表示，一罐350CC、酒精濃度5%啤酒喝下肚後，酒測約為0.1。方男即使喝下500CC啤酒，也不會超過0.2。數字會說話，方男得自己去解釋多出來的濃度是怎麼來的。警方也可透過他自述的行車軌跡回溯他事發前去的地點，並透過他的手機通聯記錄訪談他的親友，藉此就可以戳破他的謊言。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

超級明星保養品



【更多新聞】

►柔道童15天腦壓恢復正常！母親節最佳禮物 腦幹受損需第二個奇蹟



►中橫3死手機藏密碼！破解排除自殺網站 「心情版」相約赴黃泉

►嘉陽高中女學霸「0001」號畢業證書放靈堂 漢翔將贈工作服+名牌