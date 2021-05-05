快訊／出事時穿著父親的衣服…黃暐瀚FB悲痛發聲：「不痛了，媽媽」



記者林彥臣／綜合報導

資深媒體人黃暐瀚的母親5日凌晨3時許獨自外出，遭酒駕開賓士車的方姓男子撞死。黃暐瀚今天下午取消錄影行程，緊急趕回台中處理後事，由於事發在母親節前夕，他傍晚在臉書悲痛發聲，「不痛了，媽媽」。

▲黃暐瀚母遭撞斃，他赴殯儀館認屍心碎。（圖／記者白珈陽攝）



資深媒體人黃暐瀚的母親5日凌晨3時許獨自外出，在行經台中市南區東西弄一段、樹義一巷路口時，遭到疑似酒駕的方姓男子撞上、拖行50多公尺，送醫不治，警方到場酒測，方男的酒精反應達0.4mg/L。

方男被逮捕後還向警方聲稱自己是因為太緊張才會去超商買啤酒喝來「壓壓驚」，而時速也僅4、50公里，會撞到人則是因為道路光線昏暗、視線不佳，但也隨著行車紀錄器的畫面曝光，其說詞一一被打臉。

黃暐瀚早上7時許獲噩耗，但為了不讓早上8點的直播節目開天窗，強忍悲痛100分鐘，將節目順利主持完後，隨即搭乘高鐵直奔台中殯儀館，見母親最後一面。

黃暐瀚抵達殯儀館時對媒體表示，錄製直播節目前就有接到哥哥的通知，但從小父母就教育他「先做該做的事，再做想做的事」。他指出，「我們做新聞工作的，就是要把工作做完」，讓太太和小孩先下去處理，他則強忍悲痛，先把節目主持完，再搭乘高鐵火速趕往台中。





臉書全文如下：

不痛了，媽媽。

冰櫃拉開的那一瞬間，我不敢相信，眼前那位滿臉是血，胸腔腫脹，四肢幾乎癱軟撞碎的那個人，是我的媽媽。

是多快的速度？多大的力道？才會把一個人撞成這樣？

而這個人，是我的媽媽。

媽媽叫陳嬌玲，民國40年生，從小在台中出生長大。昨天哥哥回家陪她吃飯的時候，她還說，她想看我大兒子將來成家立業，連小兒子、小女兒的婚禮，她都要參加。

怎麼現在，變成這樣？

地上的這件紅外套，是爸爸的衣服。

前年爸爸罹癌過世之後，媽媽一直很想念爸爸，媽媽穿著這件衣服，一定是想念爸爸了。

不怕了，媽媽，爸爸已經在那邊等你；不痛了，媽媽，哥哥大嫂，我跟淑梅，還有三個孩子，都很愛你。

不痛了，媽媽～

暐瀚 2021-5-5 de 台中

謝謝今天每一位到殯儀館現場，或打電話、寫簡訊給我慰問的長官、親朋、好友，謝謝您們的關心，暐瀚與家人，都收到了。謝謝大家～

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