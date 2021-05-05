撞殺黃暐瀚母狂跳針！住院父驚接通知　請假直奔殯儀館：對不起

記者白珈陽、林冠吟／台中報導

黃暐瀚母親5日凌晨3時許獨自外出，在行經台中市南區東興路一段、樹義一巷路口時，遭到疑似酒駕的方姓男子高速撞斃，警方到場酒測，方男的酒精反應更高達0.4mg/L。他被逮捕後還向警方聲稱自己是因為太緊張才會去超商買啤酒喝來「壓壓驚」，而時速也僅4、50公里，會撞到人則是因為道路光線昏暗、視線不佳，稍早方姓男子正在住院的父親也向醫院請假現身殯儀館，向家屬表達歉意，面對媒體僅說一句「對不起」，便不再回應快速離開。

▲方姓美髮師的爸爸現身殯儀館，僅說一句對不起後，就快速離開。（圖／記者白珈陽攝）



黃暐瀚母親5日凌晨3時許獨自外出，在行經台中市南區東興路一段、樹義一巷路口時，遭到疑似酒駕的方姓男子高速撞上，拖行50公尺後因頭部重創、全身骨折而傷重不治。方男在撞上婦人後，第一時間不但沒有下車救人，反而跑去超商購買4罐麒麟霸啤酒，聲稱是為了「壓壓驚」，被質疑是為了躲避酒測而混淆視聽。最新消息更指出，警方在方男的車內還找到疑似毒咖啡包殘渣，不過，方辯稱不是他的。

方姓男子正在住院的父親，稍早也向醫院請假前往殯儀館向家屬致歉，不過對家屬具體內容說了什麼，方男的父親不願透露，被媒體問到是否知道兒子有吸毒、以前是否也有喝酒闖過禍？方父不願回應，僅說了一句「我是最後一個才知道的，對不起」，便不再回應，在友人的護送下快步離開殯儀館。

黃暐瀚稍早也抵達台中殯儀館，在台中地檢署檢察官的陪伴下前往停屍間認屍，出來後神情哀戚，眼角泛紅。而對於方父在靈堂說了什麼，黃家願不願意接受方父的道歉，黃暐瀚也不願意透露，僅說後續會交由哥哥處理，謝謝大家的關心。

▲黃暐瀚不願意透露方父在母親靈前講了什麼，以及接不接受道歉，僅說一切交由哥哥處理。（圖／記者白珈陽攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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