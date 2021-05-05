　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撞殺黃暐瀚母狂跳針！住院父驚接通知　請假直奔殯儀館：對不起

記者白珈陽、林冠吟／台中報導

黃暐瀚母親5日凌晨3時許獨自外出，在行經台中市南區東興路一段、樹義一巷路口時，遭到疑似酒駕的方姓男子高速撞斃，警方到場酒測，方男的酒精反應更高達0.4mg/L。他被逮捕後還向警方聲稱自己是因為太緊張才會去超商買啤酒喝來「壓壓驚」，而時速也僅4、50公里，會撞到人則是因為道路光線昏暗、視線不佳，稍早方姓男子正在住院的父親也向醫院請假現身殯儀館，向家屬表達歉意，面對媒體僅說一句「對不起」，便不再回應快速離開。

▲▼方姓男子爸爸現身殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）

▲方姓美髮師的爸爸現身殯儀館，僅說一句對不起後，就快速離開。（圖／記者白珈陽攝）

黃暐瀚母親5日凌晨3時許獨自外出，在行經台中市南區東興路一段、樹義一巷路口時，遭到疑似酒駕的方姓男子高速撞上，拖行50公尺後因頭部重創、全身骨折而傷重不治。方男在撞上婦人後，第一時間不但沒有下車救人，反而跑去超商購買4罐麒麟霸啤酒，聲稱是為了「壓壓驚」，被質疑是為了躲避酒測而混淆視聽。最新消息更指出，警方在方男的車內還找到疑似毒咖啡包殘渣，不過，方辯稱不是他的。

方姓男子正在住院的父親，稍早也向醫院請假前往殯儀館向家屬致歉，不過對家屬具體內容說了什麼，方男的父親不願透露，被媒體問到是否知道兒子有吸毒、以前是否也有喝酒闖過禍？方父不願回應，僅說了一句「我是最後一個才知道的，對不起」，便不再回應，在友人的護送下快步離開殯儀館。

黃暐瀚稍早也抵達台中殯儀館，在台中地檢署檢察官的陪伴下前往停屍間認屍，出來後神情哀戚，眼角泛紅。而對於方父在靈堂說了什麼，黃家願不願意接受方父的道歉，黃暐瀚也不願意透露，僅說後續會交由哥哥處理，謝謝大家的關心。

▲▼黃暐瀚不願意透露方父在母親靈前講了什麼，以及接不接受道歉，僅說一切交由哥哥處理。（圖／記者白珈陽攝）

▲黃暐瀚不願意透露方父在母親靈前講了什麼，以及接不接受道歉，僅說一切交由哥哥處理。（圖／記者白珈陽攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

強忍悲痛100分鐘錄完節目　黃暐瀚曝父母教的：先做該做的事

賓士男撞殺卻灌酒跳針詭辯！黃暐瀚痛心抵殯儀館：相信警方辦案

火速繳清11.5億破紀錄！博弈教父陳盈助換緩起訴2年處分

ET快訊
快訊／被女大生爆劈腿、不戴套　張立昂回應了
陰莖大小「看臉就知道」　日研究：這部位越大越宏偉
美髮師撞殺黃暐瀚母！住院父驚接通知　請假直奔殯儀館：對不起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黃暐瀚母慘遭撞死　市議員批賓士男人渣！籲同樂者出來作證

喝1罐不夠壓驚？美髮師撞殺黃暐瀚母後　13分鐘內「1+4買5罐」

心急露餡！檢調搜索松崗炒股案剛結束　集團股東馬上賣87張

立委集體涉貪案　徐永明爆：跨黨派操作《公司法》金流更大條

撞殺黃暐瀚母狂跳針！住院父驚接通知　請假直奔殯儀館：對不起

美髮師撞死黃暐瀚母「喝啤酒壓驚」　資深警：此地無銀三百兩

快訊／闖鉅星匯「潑蟑螂」！　4男遭聲押禁見

酒駕撞死黃暐瀚母！美髮師遭起底　「野人理髮」切割：2月就離職了

少女「真心話大冒險」：做那件事　爸爸知道拳頭硬了怒告男網友

見亡母最後一面…黃暐瀚認屍心碎！　眼眶泛紅坐椅上強忍悲痛

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

黃暐瀚母慘遭撞死　市議員批賓士男人渣！籲同樂者出來作證

喝1罐不夠壓驚？美髮師撞殺黃暐瀚母後　13分鐘內「1+4買5罐」

心急露餡！檢調搜索松崗炒股案剛結束　集團股東馬上賣87張

立委集體涉貪案　徐永明爆：跨黨派操作《公司法》金流更大條

撞殺黃暐瀚母狂跳針！住院父驚接通知　請假直奔殯儀館：對不起

美髮師撞死黃暐瀚母「喝啤酒壓驚」　資深警：此地無銀三百兩

快訊／闖鉅星匯「潑蟑螂」！　4男遭聲押禁見

酒駕撞死黃暐瀚母！美髮師遭起底　「野人理髮」切割：2月就離職了

少女「真心話大冒險」：做那件事　爸爸知道拳頭硬了怒告男網友

見亡母最後一面…黃暐瀚認屍心碎！　眼眶泛紅坐椅上強忍悲痛

60歲電影製片人陳屍家中…被驗出感染新冠！最後LINE曝醫院求診遭拒

吃茶葉蛋不分給狗！她下秒「差點被謀殺」　原因驚呆網：根本蓄意

睡前玩槍戰遊戲！　湯姆克魯柴「空手奪彈」網驚：是特務狗狗

曾豪駒怒踹本壘板想保護球員　接受聯盟懲處「公事公辦」

黃暐瀚母慘遭撞死　市議員批賓士男人渣！籲同樂者出來作證

「我當主席或許有失職」　蔡英文感性喊話：若黨被傷害我們也都沒了

53歲伊能靜零修圖照曝光！　「臉鬆垮、贅肉溢出」嚇壞網：這不像她

歐陽娜娜緋聞男友「被瘋傳新戀情」　粉絲一看傻眼…工作室提告！

「終於進入雷陣雨季節！」網全嗨爆：打雷了　下一波鋒面時間曝光

有熊朝我奔來！...母女呆站嚇傻　馬戲團出動圍捕

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

社會熱門新聞

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

酒駕撞殺黃暐瀚媽　美髮師正面照曝光

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

酒店妹喝醉被撿　醒來崩潰：不要

即／SWAG復活了！3大改版方案出爐

股市名嘴坑殺投資人　1年撈4千萬

潑蟑5嫌全到案　犯案後呼：完蛋了

美髮師開賓士撞死黃暐瀚媽！奔超商買酒喝：等律師來

母遭撞殺…黃暐瀚回事發地招魂！痛喊名字一次就聖杯

賓士男酒駕「拖女50公尺」命危　下車第一件事衝超商買酒

竹聯、北聯都切割！　潑蟑4男1女成棄子

見亡母最後一面…黃暐瀚認屍心碎！眼眶泛紅強忍悲痛

不滿阿北插隊結帳爆衝突　22男慘遭斷指

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅宣布結婚！曝和愛妻19歲就交往

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

曹佑寧校花女友「路邊背後熊抱」全被拍！

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

交往知名AV女優！　36歲男半年後崩潰分手

新房層高「縮水」僅1.3公尺　屋主：只能跪下

酒駕撞殺黃暐瀚媽　美髮師正面照曝光

快訊／北市成功國宅一家四口隔離　里長轟衛福部不公布造成恐慌

電梯遭貼紙條！他下班驚見超嗆留言

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面