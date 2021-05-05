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估7月才開？北京環球影城「五一」亮相落空　渡假區回應

▲▼2021年3月28日北京環球影城施工現場。（圖／記者陳政錄攝）

▲《ETtoday新聞雲》上月直擊北京環球影城施工現場。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

原力拼5月試營運的「北京環球影城」，日前傳出因工期建設問題，5月難達開園標準，預計7月才會試開園。對此，陸媒詢問北京環球度假區人員，對方回覆稱，各項準備工作正在按計劃穩步推進中，表示在確保全方位達到標準及品質要求下，將發布開園日期，並即時告知大家。

另經《ETtoday新聞雲》記者詢問與北京環球影城有項目簽約的企業，該方面也透露，雙方原訂合約已再度延至6月生效，意指北京環球影城確定5月無法開園，最快6月才會逐步試營運、7月試開園，但面對接下來中共「七一」建黨百年盛事，仍存在不少變數。

▲▼2021年3月28日北京環球影城施工現場。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京環球影城臨時大門。（圖／記者陳政錄攝）

在此之前，北京市委書記蔡奇、市長陳吉寧曾於3月底，視察環球主題公園開園前各項準備工作。蔡奇當時表示，環球主題公園已進入臨近開園的關鍵階段，要全力以赴做好各項準備，確保開園精彩亮相，打造北京文化旅遊新地標。

位於北京市通州區的「北京環球影城」，面積1.69平方公里，約為日本的3倍，加上渡假村、商店街等，項目總面積4平方公里，甚至超過美國本土的兩家，為全球最大，自施工以來，一直是萬眾注目的焦點，也是驗證中國大陸文旅業是否能營來疫後復甦的重要指標，但據已公開資訊，北京環球影城已從原最快2020年啟用，改為北京市官員預告5月開園後，再度延期。

《北京青年報》引述北京環球度假區相關工作人員表示，園區盛大啟幕前的各項準備工作，正在按計劃穩步推進中，各部門將全力以赴準備工作，努力確保園區全方位達到各項安全標準並符合環球度假區一貫的品質要求。在此前提下，北京環球度假區將發布開園日期，並將即時告知大家。

去年中旬，通州區文化旅遊區管委會副主任王冬生曾透露，環球影城分三期建設，其中三期計劃建設水上樂園，一期公園預測每年可接待客流量1200萬人次至1500萬人次之間，包括功夫熊貓蓋世之地、變形金剛基地、小黃人（小小兵）樂園、侏羅紀世界努布拉島、哈利波特的魔法世界、好萊塢、未來水世界等七大景區。他當時說，影城將於2021年春季試運營，並在5月正式開園。

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▲▼2021年3月28日北京環球影城施工現場。（圖／記者陳政錄攝）▲▼2021年3月28日北京環球影城施工現場。（圖／記者陳政錄攝）

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