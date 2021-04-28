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46台籍詐騙犯被判「最重13年」　國台辦痛批：有受害者因此自殺

▲▼46名台灣詐騙犯在陸被判刑　「穿隔離衣受審」最重判囚13年。（圖／翻攝北京法院）

▲46名台灣詐騙犯在陸被判刑，穿隔離衣受審，判囚4年半到13年。（圖／翻攝北京法院）

記者陳政錄／北京報導

北京海淀區人民法院4月16日對兩起西班牙跨境電信詐騙案宣判，46名犯嫌均為台灣人。對此，大陸國台辦發言人馬曉光28日在記者會上抨擊，該幫派對大陸群眾瘋狂實施詐騙，涉案金額達1.2億元人民幣，還有人因自殺，強調將繼續保護被害人的合法權益。

馬曉光表示，今年4月16日，北京市海海淀區人民法院分別對46名台灣居民電信詐騙案，進行公開開庭宣判，被告人自願認罪認罰。案件審理過程中，人民法院依法充分保障了被告人的各項訴訟權利。

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光4月28日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

他進一步介紹，2016年至2019年，中國大陸和西班牙警方展開歷時3年的聯合打擊跨境電信網路詐騙犯罪「長城行動」，西班牙分批向我方引渡225名犯罪嫌疑人，其中臺灣犯罪嫌疑人218名。

他抨擊，該幫派對大陸群眾瘋狂實施詐騙，涉案金額達1.2億元人民幣，很多群衆的看病錢、養老錢、上學錢被詐騙犯席捲一空，還有甘肅教師被騙自殺。

馬曉光說，陸方將繼續堅持以人民為中心，本著有利於打擊犯罪、有利於維護司法公正、有利於保護被害人權益的原則，依法嚴厲打擊電信詐騙犯罪，切實維護人民群眾財產安全與合法權益。

對於該案，陸委會17日表示，應該犯人帶回台灣審判。陸委會說，跨境電信犯罪處理，我方向來主張應透過各方合作，共同打擊跨境電信犯罪，對於中國大陸法院的宣判，應對台籍被告的各項司法權益給予保障，也應依兩岸司法互助協議，給予家屬探視的便利。

陸委會呼籲大陸，雙方應該在既有基礎上進行合作，共同打擊跨境電信詐騙犯罪，透過兩岸治安機關合作溯源追查，才能將幕後主嫌繩之以法，從源頭徹底瓦解犯罪集團，保障兩岸人民權益福祉。

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