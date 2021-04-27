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北京台協換屆　寶島眼鏡陳文錧接會長

▲▼北京市台資企業協會4月27日舉行第十一屆會員大會暨理監事就職典禮。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京市台資企業協會4月27日舉行第十一屆會員大會暨理監事就職典禮。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

北京台資企業協會27日上午，在北京飯店舉行換屆選舉，新任會長由晶華寶島眼鏡董事長陳文錧接任。對於就任後將如何推動會務，陳文錧低調不便多談，其他出席的北京台商、台青代表，則多關心新冠疫苗接種，和接種後兩岸能否放寬人員往來限制的話題。

北京市台協去年成立30周年，是大陸最早成立的台資企業協會，原定今年1月13日舉行換屆改選，但因疫情延宕，直至4月27日下午的第十一屆會員大會暨理監事就職典禮，才正式完成，由陳文錧接任會長，員會長章啟正則透過視訊參與。

▲▼北京市台資企業協會4月27日舉行第十一屆會員大會暨理監事就職典禮。（圖／記者陳政錄攝）

▲會議採閉門舉行。（圖／記者陳政錄攝）

對於上任後將如何推動會務，以及兩岸現狀的看法，陳文錧會前會後均低調不便多談，僅表示換屆已因疫延期，所以現在要好好辦好，以利後續工作推動。

現場參會的台商、台青代表透露，目前大家比較關心接種新冠疫苗後，兩岸會否因此放寬人員往來限制的話題，因為如果兩岸都能在確定疫苗免疫效力的基礎上，縮短隔離時間，對在大陸工作的台灣人而言是一大福音。

值得注意的是，27日同一天，北京市官方也宣布台灣民眾在京的新冠疫苗接種辦法，表示「在京台灣同胞」的接種，按屬地管理、同等待遇原則，在「知情、同意、自願」的前提下免費接種疫苗。

申請資格上，北京市原則依照國台辦14日的記者會上，宣布的統一安排辦理，台灣民眾可憑台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證，在居住地登記接種疫苗，以及若無上述證件者，可持台灣居民來往大陸通行證向居住地區台辦提出申請，在北京各級各類學校的台灣師生，則納入當地學校接種工作統一安排，一視同仁對待。

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