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12小時只賺176元　北京人社局官員體驗送外賣：太委屈了

▲王林在車陣夾縫中穿行送餐。（圖／翻攝北京日報）

▲王林在車陣夾縫中穿行送餐。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

北京市人社局勞動關係處副處長王林近日體驗「一日外賣小哥」，成果並不豐碩，12小時接單送外賣只賺41元人民幣（約176元新台幣），最後一單完成後，他累癱在馬路邊表示，「太委屈了，這個錢太不好掙了。」

▲王林接單後跑了一小時才將餐點送達目的地。（圖／翻攝北京日報）

▲王林接單後跑了一小時才將餐點送達目的地。（圖／翻攝北京日報）

《北京日報》報導，北京衛視紀錄片《我為群眾辦實事之局處長走流程》27日播出，在該紀錄片中，人社局勞動關係處副處長王林拜師外賣小哥，體驗一天送外賣的感覺。王林表示，錄制節目時，有天晚上跟師父去送餐，顧客寫的目的地是一座老樓的頂層，「無標示、燈光黯淡，還沒有電梯，第一次跑錯了門，等兩個6樓來回將餐送到顧客的手中，已經滿頭大汗，渾身濕透了。」

王林提到，自己是新手，而且有拍攝任務，略有耽擱，「但像我師父這樣的老手，收入還是不錯的，外賣小哥是一個入門門檻較低的工作，收入相對來說還不錯。」

▲王林結束一天12小時的接單送外賣體驗，僅賺得41元人民幣。（圖／翻攝北京日報）

▲王林結束一天12小時的接單送外賣體驗，僅賺得41元人民幣。（圖／翻攝北京日報）

節目播出後，不少網友對幹部深入基層體驗民眾生活的方式表示贊揚，有網友表示，「挺心酸也挺真實，體驗過才知道不容易」；「太多人認為這職業沒門檻，合理規劃路線接單都需要動腦」；「希望各個領導都下基層體驗一下生活，上山下鄉，現在很需要這樣的精神！」

對於送外賣12小時只賺到41元人民幣，王林認為，外賣小哥要有收益的話，必須要搶那麼多單，「真的太不容易了，我覺得很委屈，今天跑了那麼長時間，就掙這麼點錢，離我的100塊錢（人民幣）的目標，差那麼多。」

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