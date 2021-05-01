　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

直擊五一北京返鄉潮　疫情「憋壞了」人流更勝春節

▲▼2021年大陸五一假期開啟，北京車站湧現返鄉或出遊人潮。（圖／記者陳政錄攝）

▲2021年中國大陸五一假期開啟，北京車站湧現返鄉或出遊人潮。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中國大陸「五一」假期今日開始，因春節期間疫情防控，許多在北京的打拼外地人沒有回家，所以本次的五一長假，也被比擬為「北京的小春節」，人流更將有過之而不不及。據中國鐵路北京局集團預測，5月1日當天，鐵路預計發送旅客148萬人次，有望創下歷史新高。

《ETtoday新聞雲》實際走訪北京火車站，人潮從4月30日就開始湧現，5月1日一早也有大批民眾排隊購票，甚至有人「打地鋪」睡在車站內外，或席地而坐，跟老鄉打打牌、聊聊天，就是要尋求一個返家團圓的機會。

▲▼2021年大陸五一假期開啟，北京車站湧現返鄉或出遊人潮。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京車站售票廳。（圖／記者陳政錄攝）

據中國鐵路北京局集團統計，今年五一假期相關的運輸期限為4月29日至5月6日，共計8天，期間預計共發送旅客908萬人次，日均發送113.5萬人次；其中，發送高峰為5月1日，預計旅客量148萬人次，有望創下單日歷史新高。

除了返鄉過年外，由於跨省旅遊隨3月大陸全國兩會閉幕後，出入北京須持核酸檢測證明、入京滿七天要再次檢測等措施解禁，各景點也是「嚴陣以待。」

北京市公園管理中心統計，今年北京遊覽各公園景區的高峰將出現在2日、3日、4日，因此頤和園、天壇公園、北海公園等北京市屬公園，將繼續實行預約、錯峰、限流措施。

其他交通方式方面，5月1日至5月5日，北京首都機場、大興機場計劃進出港航班8950架次，兩機場日均計劃進出港航班1790架次；北京地鐵也將調整1號線、2號線、5號線等10條線路節日列車運行圖，計劃每日增加開行列車1309列次，運力最大將提升67%。

4月30日下午，北京火車站的售票處員工，就早早廣播，「今天北京發往全國各地的車票都已發售完畢，不論長途、短途、高鐵、普通火車票」，請民眾不要再浪費時間排隊，但售票處依舊大排長龍。因此，車站周邊，叫喊著一起拼車、湊滿人數即出發的「白牌車」也不在少數，多數是到東北瀋陽，或是內蒙古呼和浩特、山東濟南、河南鄭州等地，有位揹著印有「中國旅遊」字樣麻布袋，準備回老家的打工者向記者表示，春節期間單位（公司）不讓回家，這次終於有假期了，心情還是比較激動的。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼民眾大包小包地在北京火車站前廣站準備回家。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2021年大陸五一假期開啟，北京車站湧現返鄉或出遊人潮。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2021年大陸五一假期開啟，北京車站湧現返鄉或出遊人潮。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2021年大陸五一假期開啟，北京車站湧現返鄉或出遊人潮。（圖／記者陳政錄攝）

ET快訊
印度神童最新預言：9月將爆第3波疫情高峰　明年這時才會好轉
諾富特主管引爆「群聚傳播鏈」　近2個月如行走病毒！3大破口曝
瑞星回應「瑞莎帳目不清疑雲」　聲明曝初衷！1承諾被讚爆
中正大學4師生接觸確診者　19堂課名單曝！驚見江宜樺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

直擊五一北京返鄉潮　疫情「憋壞了」人流更勝春節

北京拼全球攬才　開放外籍35項職業資格考試

西藏冒險王遺體尋獲！疑遭友人殺害　屍檢結果出爐

點名吳釗燮「台獨頑固分子」　國台辦：審判絕不會缺席

正妹女友超有錢！他想入贅「照顧癱瘓哥8年」　打電話驚覺真相崩潰

We愛兩岸青年短片大賽滬台連線　學長姐與導師碰撞影片創意發想

美稱台因香港情勢堅定獨立　陸：勿發出錯誤信號！

鄭爽成「官方負面範本」　陸電影局：影業人員要以此為戒、自覺抵制

聯大2758號決議通過50週年　陸外交部：將在多領域舉辦紀念活動

嫩妹KTV陪酒8男！喝吐血「3hrs後跳江身亡」　曾打電話向男友求救

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

前所長哽咽「對不起全國警察！」　談監視器被格式化：皆據實以告

厭世臉服務生遇上奧客大鬧餐廳　一言不合就客訴！網笑：好真實

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

直擊五一北京返鄉潮　疫情「憋壞了」人流更勝春節

北京拼全球攬才　開放外籍35項職業資格考試

西藏冒險王遺體尋獲！疑遭友人殺害　屍檢結果出爐

點名吳釗燮「台獨頑固分子」　國台辦：審判絕不會缺席

正妹女友超有錢！他想入贅「照顧癱瘓哥8年」　打電話驚覺真相崩潰

We愛兩岸青年短片大賽滬台連線　學長姐與導師碰撞影片創意發想

美稱台因香港情勢堅定獨立　陸：勿發出錯誤信號！

鄭爽成「官方負面範本」　陸電影局：影業人員要以此為戒、自覺抵制

聯大2758號決議通過50週年　陸外交部：將在多領域舉辦紀念活動

嫩妹KTV陪酒8男！喝吐血「3hrs後跳江身亡」　曾打電話向男友求救

南部人週末開逛！超療癒「森之市」登場　74攤美食、手作逛到腿軟

越捷提供旅客免費Fly Safe保險　若染疫每日隔離費理賠1215元

南港高級旅館員工「廁所搞不倫」好刺激　月薪2萬打工妹代價大

減肥、健身必吃的5大超級蔬菜　「負熱量食物」芹菜還能消水腫

拒靠「胡瓜兒子」闖星途！胡適安拍火場戲脫水⋯不卸裝原因超敬業

身體出現「6症狀」恐是腎臟快壞了　醫示警：有三高風險暴增

台灣首季GDP成長8％創10年新高！　《彭博》台北分社長：難以置信

諾富特主管引爆「群聚傳播鏈」　近2個月如行走病毒！3大破口曝

瑞莎遭控帳目不清⋯瑞星回應了！　聲明曝初衷「1承諾被讚爆」

印度神童最新預言曝！9月將爆第3波疫情高峰　明年這時候才會好轉

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

大陸熱門新聞

脫褲請女下屬吃吃　他辯：菸頭掉進褲幫滅火

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

50歲富婆喜嫁25歲小鮮肉！婆媳同框成亮點

嫩妹KTV陪酒8男！喝吐血3hrs後跳江身亡

他想入贅照顧女友癱瘓哥　一通電話崩潰

女兒死前寄酸菜藏字條：媽媽救我！母親捨不得吃錯過

直擊五一北京返鄉潮　人流勝春節

北京全球攬才　開放35項職業考試

抖音滑到複製人　DNA鑑定結果出爐

點名吳釗燮　國台辦：審判絕不缺席

短裙妹被風箏拉上天！　飛行7秒影片瘋傳

人妻獨自開房　老闆娘拒收被讚爆

華為CEO朋友圈抱怨：高端市場被蘋果搶光

美熟女亂倫已婚堂弟！甜蜜同居噩夢開始

更多熱門

相關新聞

北京全球攬才　開放35項職業考試

北京全球攬才　開放35項職業考試

在新冠疫情於全球肆虐的背景下，中國大陸持續從全球廣納人才，或吸引人才停留。據官方訊息，北京市日前首次針對外籍人員，發布職業資格考試目錄，共35項；與此同時，北京市政府近日還特邀境外媒體，參訪「兩區」建設與國際人才廳，增加外宣效果。

即／中正大學全校自主監測14天　網：今天全校去參訪

即／中正大學全校自主監測14天　網：今天全校去參訪

點名吳釗燮　國台辦：審判絕不缺席

點名吳釗燮　國台辦：審判絕不缺席

華航：取消4/29到5/15間24航班

華航：取消4/29到5/15間24航班

日本郵輪驚傳確診！緊急返回橫濱港

日本郵輪驚傳確診！緊急返回橫濱港

關鍵字：

北京春節五一大陸中國新冠肺炎疫情北京火車站

讀者迴響

熱門新聞

鬼澤CP 8年了！鬼鬼曬照喊話玉澤演勾回憶殺

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

即／中正大學全校自主監測14天　網：今天全校去參訪

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

驚悚畫面曝！女高中生遭公車撞死　同學直擊嚇傻

16歲女學霸遭輾亡　父：公車靠著妹妹停下

脫褲請女下屬吃吃　他辯：菸頭掉進褲幫滅火

高一女赴美進修卻被撞死　父痛：整條馬路都是屍塊

台中女高中生遭撞死　司機：只有2個選擇

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

手掌2位置泛紅！出現4症狀＝「肝臟不行了」

抬頭驚見一線生雞！挺大圓肚休息

瑞莎拗她來教台灣選手！「閨蜜教練」背景超狂

直擊持修20分鐘密集面交3人買真愛

更多

最夯影音

更多
清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇
撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面