直擊五一北京返鄉潮　疫情「憋壞了」人流更勝春節

▲2021年中國大陸五一假期開啟，北京車站湧現返鄉或出遊人潮。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中國大陸「五一」假期今日開始，因春節期間疫情防控，許多在北京的打拼外地人沒有回家，所以本次的五一長假，也被比擬為「北京的小春節」，人流更將有過之而不不及。據中國鐵路北京局集團預測，5月1日當天，鐵路預計發送旅客148萬人次，有望創下歷史新高。

《ETtoday新聞雲》實際走訪北京火車站，人潮從4月30日就開始湧現，5月1日一早也有大批民眾排隊購票，甚至有人「打地鋪」睡在車站內外，或席地而坐，跟老鄉打打牌、聊聊天，就是要尋求一個返家團圓的機會。

▲北京車站售票廳。（圖／記者陳政錄攝）

據中國鐵路北京局集團統計，今年五一假期相關的運輸期限為4月29日至5月6日，共計8天，期間預計共發送旅客908萬人次，日均發送113.5萬人次；其中，發送高峰為5月1日，預計旅客量148萬人次，有望創下單日歷史新高。

除了返鄉過年外，由於跨省旅遊隨3月大陸全國兩會閉幕後，出入北京須持核酸檢測證明、入京滿七天要再次檢測等措施解禁，各景點也是「嚴陣以待。」

北京市公園管理中心統計，今年北京遊覽各公園景區的高峰將出現在2日、3日、4日，因此頤和園、天壇公園、北海公園等北京市屬公園，將繼續實行預約、錯峰、限流措施。

其他交通方式方面，5月1日至5月5日，北京首都機場、大興機場計劃進出港航班8950架次，兩機場日均計劃進出港航班1790架次；北京地鐵也將調整1號線、2號線、5號線等10條線路節日列車運行圖，計劃每日增加開行列車1309列次，運力最大將提升67%。

4月30日下午，北京火車站的售票處員工，就早早廣播，「今天北京發往全國各地的車票都已發售完畢，不論長途、短途、高鐵、普通火車票」，請民眾不要再浪費時間排隊，但售票處依舊大排長龍。因此，車站周邊，叫喊著一起拼車、湊滿人數即出發的「白牌車」也不在少數，多數是到東北瀋陽，或是內蒙古呼和浩特、山東濟南、河南鄭州等地，有位揹著印有「中國旅遊」字樣麻布袋，準備回老家的打工者向記者表示，春節期間單位（公司）不讓回家，這次終於有假期了，心情還是比較激動的。

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▼民眾大包小包地在北京火車站前廣站準備回家。（圖／記者陳政錄攝）