北京拼全球攬才　開放外籍35項職業資格考試

▲北京延攬國際人才，在亦庄經開區的政務服務中心，還有國際人才廳專門一站式辦理業務。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／北京報導

在新冠疫情於全球肆虐的背景下，中國大陸持續從全球廣納人才，或吸引人才停留。據官方訊息，北京市日前首次針對外籍人員，發布職業資格考試目錄，共35項；與此同時，北京市政府近日還特邀境外媒體，參訪「兩區」建設與國際人才廳，增加外宣效果。

據北京市人社局指出，北京市發布的國家服務業擴大開放綜合示範區和中國（北京）自由貿易試驗區「兩區」對境外人員開放職業資格、考試目錄（1.0版），明確造價工程師、建造師、證券業從業人員、專利代理師等35項職業資格考試向外籍人員開放。

根據目錄，這35項職業資格的考試涉及23個行業主管部門，涉及金融、建築、規劃、交通、衛生、知識產權、訊息技術等北京「兩區」建設重點領域。

以位於亦庄的北京經濟技術開發區為例，經過近30年發展，現有新一代通訊技術、新能源智慧汽車、生物科技、大健康、機器人、智能製造等產業集群，設立海外人才基地，在經開區政務中心開辦國際人才服務廳等，完成「一站式」服務。

按照北京市官方提供數據，2020年10月22日啟用的經開區政務中心國際人才廳，已辦理業務量2308件次，有10名外籍高端人才享受兩證聯辦服務。

來自古巴的Harold表示，他在一間古中合資，生產抗體的生物醫藥公司工作，到中國大陸已經兩年，在過去，他們需要到市中心，去兩個窗口辦理證件，現在可以一次搞定，大大提升了效率。

因應疫情影響，北京市經開區還在去年7月，設立首個「遠程交互中心」，結合智慧化系統，以不接觸、不見面的原則，幫助企業、個人辦理政務。

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▼北京推動各項政務不接觸、不見面，遠程辦理。