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媽祖出巡「北港真人藝閣花車」　展開一連5天遊行

▲北港朝天宮媽祖出巡遶境今日熱鬧登場，而全國僅有由兒童裝扮民間神話故事人物，坐在藝閣車上的「北港真人藝閣花車」遊行。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港朝天宮媽祖出巡遶境今日熱鬧登場，而全國僅有由兒童裝扮民間神話故事人物，坐在藝閣車上的「北港真人藝閣花車」遊行。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

北港朝天宮媽祖出巡遶境今(30)日上午熱鬧登場，而全國僅有由兒童裝扮民間神話故事人物，坐在藝閣車上的「北港真人藝閣花車」遊行，沿路發送平安糖、娃娃與氣球等給民眾，吸引民眾夾道熱情歡迎，整個北港市區人聲鼎沸、車水馬龍。

北港媽祖出巡遶境藝閣花車遊行，雲林縣政府也加入今年真人藝閣花車遊行，以關心保護婦女、幼童為主題，以神話故事臨水夫人護婦幼藝閣參加遊行，真人藝閣花車遊行，在北港朝天宮國樂藝閣車帶領下，從北港朝天宮廟前出發，接著魯班公會、點心舖、屠宰舖、青果舖、汽車運輸鋪、豆干鋪、青年商會及北港鎮各里打造的主題藝閣花車遊行，藝閣花車佈置顏色燈光投射、特效煙霧，在晚間更顯得光彩奪目。

▲北港朝天宮媽祖出巡遶境今日熱鬧登場，而全國僅有由兒童裝扮民間神話故事人物，坐在藝閣車上的「北港真人藝閣花車」遊行。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲媽祖青年軍更於中山路搭起臨時壇，一一為藝閣花車施放紙花炮。（圖／記者蔡佩旻攝）

媽祖青年軍更於中山路搭起臨時壇，一一為藝閣花車施放紙花炮，一名蘇小弟等待街糖果期間，開心地手足舞蹈，受訪表示，去年沒有舉辦遶境，沒有藝閣可以看非常失望，今年終於到期待超久的藝閣花車，非常地開心。接糖果的民眾花招百出，有的拿紙箱有的拿雨傘、帽子，更有兩個阿嬤怕搶輸，直接拿撈魚的網子舉到藝閣車上，現場有趣熱鬧。

▲北港朝天宮媽祖出巡遶境今日熱鬧登場，而全國僅有由兒童裝扮民間神話故事人物，坐在藝閣車上的「北港真人藝閣花車」遊行。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港藝閣花車遊街有吃有玩，非常有台灣味、台灣民間信仰特色，不輸國外嘉年華會花車遊行。（圖／記者蔡佩旻攝）

藝閣花車上由小朋友依主題裝扮媽祖、龍王、七仙女等神仙人物坐在藝閣車上遊街，沿途撒氣球、文具、糖果、餅乾外，還有環保購物袋、環保杯、科學麵，竟然還有兒童玩具，給觀看遶境的遊客，民眾湧上拾撿灑下的禮物，高興的說，北港藝閣花車遊街有吃有玩，非常有台灣味、台灣民間信仰特色，不輸國外嘉年華會花車遊行。

▲北港朝天宮媽祖出巡遶境今日熱鬧登場，而全國僅有由兒童裝扮民間神話故事人物，坐在藝閣車上的「北港真人藝閣花車」遊行。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「北港真人藝閣花車」遊行，沿路發送平安糖、娃娃與氣球等給民眾，吸引民眾夾道熱情歡迎，整個北港市區人聲鼎沸、車水馬龍。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港朝天宮媽祖出巡遶境今日熱鬧登場，而全國僅有由兒童裝扮民間神話故事人物，坐在藝閣車上的「北港真人藝閣花車」遊行。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲接糖果的民眾花招百出，有兩個阿嬤怕搶輸，直接拿撈魚的網子舉到藝閣車上，相當有趣熱鬧。（圖／記者蔡佩旻攝）

 


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