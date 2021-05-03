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新冠肺炎、登革熱防治工作台南不輕忽！　黃偉哲：落實清除孳生源

▲台南市長黃偉哲親赴台南鐵路南台南站工區視察，除了關注地下化工程進度，更重要的是視察工地登革熱防治工作情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親赴台南鐵路南台南站工區視察，除了關注地下化工程進度，更重要的是視察工地登革熱防治工作情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲3日上午親赴台南鐵路南台南站工區視察，除關注地下化工程進度，更視察工地登革熱防治工作，黃偉哲表示，防疫沒有撇步，口罩戴得好，防治登革熱也沒有撇步，孳生源就要清除，他督促廠商及相關單位務必要落實清除孳生源及工區環境整理，也呼籲市民切莫輕忽登革熱防治工作，維護社區健康。

▲台南市長黃偉哲親赴台南鐵路南台南站工區視察，除了關注地下化工程進度，更重要的是視察工地登革熱防治工作情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，去年台南市締造0本土登革熱案例的成績，希望今年能夠維持，但截至目前雖然雨量少，可是病媒蚊指數從卻相對比去年高，他提醒民眾不能因為covid-19的疫情就放鬆登革熱逢疫工作，在2015年登革熱所造成的人命的損失超過一百人，絕不能夠等閒視之。

黃偉哲說，2019年台南市有31個本土的登革熱案例，其中有近半是發生在工地，也有發現工地病媒蚊指數較高，今年到目前，也有發現某些區域的病媒蚊指數較高，包括工地或是一般民眾的住家環境，都需要特別的注意，落視清除孳生源的工作。他也提醒，近期因為水情，民眾開始有用桶狀容器儲水的習慣，儲水桶務必加裝紗網或蓋上蓋子，以免孳生病媒蚊。

▲台南市長黃偉哲親赴台南鐵路南台南站工區視察，除了關注地下化工程進度，更重要的是視察工地登革熱防治工作情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了登革熱，黃偉哲也特別說明近期COVID-19的防疫措施，他表示必要時會將防疫升級，大型集會均採「實聯制」，並嚴格要求戴口罩，配合中央流行疫情指揮中心要求，嚴格執行到5月13日，如果沒有新病例出現，防疫等級再下調，但若再出現新病例，也會延後實施的長度，也提醒生活或公務有南北流動需求的民眾要多加注意。

黃偉哲也表示，南鐵路地下化工期長、範圍大、建材與物料多，工區低窪隆起不一，雨後若後沒有妥善巡、清理環境將容易孳生病媒蚊，環保局及衛生局要加強工地稽查外，市政府相關局處也要督導廠商，也請業者做好份內工作，齊心做好登革熱防疫，維護環境與市民健康。

▲台南市長黃偉哲親赴台南鐵路南台南站工區視察，除了關注地下化工程進度，更重要的是視察工地登革熱防治工作情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲除視察南鐵工地登革熱防治工作，陪同者包括市議員蔡筱薇、環保局長謝世傑及衛生局長許以霖等人，過程中市長也對低漥處積水、工地溝渠及樓地板等處做預防性投藥。另外，也透過平板，觀看環保局溝渠隊人員以探測工具伸入水溝隱密處清除積水，對於人員的專業與細心讚許有嘉。

▲台南市長黃偉哲親赴台南鐵路南台南站工區視察，除了關注地下化工程進度，更重要的是視察工地登革熱防治工作情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，清除孳生源是登革熱防治的重點，多數民眾會順手倒除積水容器內積水，但不一定知道，溝渠因內部結構設計關係也可能導致積水。每年汛期前，環保局都會清疏溝渠淤泥以及水溝內部結構凹槽的積水，累計 1 至 3 月底，環保局已完成 425 公里側溝巡清，民眾如發現自家周遭水溝淤積，可通報環保局檢查與清理。

環保局長謝世傑說，稽查人員稽查時常發現民眾以水桶等容器儲水以做澆花等之用，請務必加裝紗網或加蓋，以免幫蚊子養小孩，也請在雨後留意居家環境周圍是否產生積水容器，近期將加強登革熱孳生源稽查頻率，如查獲積水容器已孳生病媒蚊幼蟲孑孓，將依法告發裁處 3000 至 6000元罰鍰。

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