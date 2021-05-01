高雄林園鳳芸宮及靈帝殿、安平靈濟殿「海上會香」　黃偉哲親自迎轎

▲高雄林園鳳芸宮及靈帝殿、安平靈濟殿「海上會香」登場，台南市長黃偉哲親自迎轎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

4年1度的「海上巡境安平會香」廟會活動，1日清晨5時於高雄駁二港區啟航出發，沿著秀麗的海岸線到達安平漁港碼頭，林園鳳芸宮及靈帝殿計有大型漁船27艘、客輪1艘、神轎37頂、5陣頭進駐安平港仔尾社靈濟殿。

此外，尚有47輛遊覽車及眾多自行開車之隨香信眾，參與安平陸上繞境活動之盛舉，活動規模之盛大，動員海上會香盛舉為歷年之盛。本次活動合計超過3千餘人參加，已經成為南台灣宗教盛事。

為盡地主之誼，安平港仔尾社靈濟殿，當天恭請伍府三恩主出海接迎，保生大帝與何府千歲兩聖神則於路上接駕，並連同來自全國各地的信眾朋友們共襄盛舉，要讓信徒們充分感受到台南在地的那份特有的熱情，以及對海上會香的那份非凡的意義。

陸上有迓媽祖，海上也有媽祖巡境。據安平當地耆老傳述，最早起源於漁民來台南安平ㄧ帶捕魚，上岸後會到同樣祀奉何府千歲的安平港仔尾社靈濟殿來參拜，祈求魚貨豐收、船隻回航順風平安，因此連結起安平靈濟殿與林園靈帝殿之情誼來，並時有來往。

上午靈濟殿出動一艘載有何府千步神轎出海安平外海迎接，約9時許林園區第1艘船隻出現，並燃放鞭炮接受迎接，隨後整個船隊跟隨迎接船入港，於9時20分許，第1艘船進入安平港漁市場靠岸，隨後各船隻陸續進港，押後的鳳芸宮媽祖船於9時50分靠岸，並於10時媽祖神轎上岸，台南市長黃偉哲親自迎接媽祖，並親自扶轎到漁市場外。

台南市長黃偉哲表示，此次「海上巡境 安平會香」，不僅是一項相當具有特色的傳統宗教信仰，也是連結台南安平及高雄林園兩地情誼的重要慶典活動，因為有大家熱情的參與才能完成此次媽姐海上巡境、安平會香的宗教文化盛會。

安平區長賴青足表示，安平為台灣的歷史文化源頭，各寺廟無不香火鼎盛、科儀活動頻繁，形成台南市特有的文化風貌。本次跨越兩縣市的宗教文化活動，為響應廟會活動優質化政策，事前已由雙邊廟方主委及各委員們達成共同做好「環境整潔」、「交通疏導」及「煙火爆竹定點並減量施放」等共識，以不影響居民住家安寧及環境品質之前提下，將此次宗教活動變身為廟會活動優質化政策推動的最佳模範。

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