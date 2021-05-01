　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄林園鳳芸宮及靈帝殿、安平靈濟殿「海上會香」　黃偉哲親自迎轎

▲高雄林園鳳芸宮及靈帝殿、安平靈濟殿「海上會香」登場，台南市長黃偉哲親自迎轎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲高雄林園鳳芸宮及靈帝殿、安平靈濟殿「海上會香」登場，台南市長黃偉哲親自迎轎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

4年1度的「海上巡境安平會香」廟會活動，1日清晨5時於高雄駁二港區啟航出發，沿著秀麗的海岸線到達安平漁港碼頭，林園鳳芸宮及靈帝殿計有大型漁船27艘、客輪1艘、神轎37頂、5陣頭進駐安平港仔尾社靈濟殿。

▲高雄林園鳳芸宮及靈帝殿、安平靈濟殿「海上會香」登場，台南市長黃偉哲親自迎轎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，尚有47輛遊覽車及眾多自行開車之隨香信眾，參與安平陸上繞境活動之盛舉，活動規模之盛大，動員海上會香盛舉為歷年之盛。本次活動合計超過3千餘人參加，已經成為南台灣宗教盛事。

▲高雄林園鳳芸宮及靈帝殿、安平靈濟殿「海上會香」登場，台南市長黃偉哲親自迎轎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為盡地主之誼，安平港仔尾社靈濟殿，當天恭請伍府三恩主出海接迎，保生大帝與何府千歲兩聖神則於路上接駕，並連同來自全國各地的信眾朋友們共襄盛舉，要讓信徒們充分感受到台南在地的那份特有的熱情，以及對海上會香的那份非凡的意義。

▲高雄林園鳳芸宮及靈帝殿、安平靈濟殿「海上會香」登場，台南市長黃偉哲親自迎轎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陸上有迓媽祖，海上也有媽祖巡境。據安平當地耆老傳述，最早起源於漁民來台南安平ㄧ帶捕魚，上岸後會到同樣祀奉何府千歲的安平港仔尾社靈濟殿來參拜，祈求魚貨豐收、船隻回航順風平安，因此連結起安平靈濟殿與林園靈帝殿之情誼來，並時有來往。

▲高雄林園鳳芸宮及靈帝殿、安平靈濟殿「海上會香」登場，台南市長黃偉哲親自迎轎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

上午靈濟殿出動一艘載有何府千步神轎出海安平外海迎接，約9時許林園區第1艘船隻出現，並燃放鞭炮接受迎接，隨後整個船隊跟隨迎接船入港，於9時20分許，第1艘船進入安平港漁市場靠岸，隨後各船隻陸續進港，押後的鳳芸宮媽祖船於9時50分靠岸，並於10時媽祖神轎上岸，台南市長黃偉哲親自迎接媽祖，並親自扶轎到漁市場外。

▲高雄林園鳳芸宮及靈帝殿、安平靈濟殿「海上會香」登場，台南市長黃偉哲親自迎轎。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲高雄林園鳳芸宮及靈帝殿、安平靈濟殿「海上會香」登場，台南市長黃偉哲親自迎轎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，此次「海上巡境 安平會香」，不僅是一項相當具有特色的傳統宗教信仰，也是連結台南安平及高雄林園兩地情誼的重要慶典活動，因為有大家熱情的參與才能完成此次媽姐海上巡境、安平會香的宗教文化盛會。

▲高雄林園鳳芸宮及靈帝殿、安平靈濟殿「海上會香」登場，台南市長黃偉哲親自迎轎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平區長賴青足表示，安平為台灣的歷史文化源頭，各寺廟無不香火鼎盛、科儀活動頻繁，形成台南市特有的文化風貌。本次跨越兩縣市的宗教文化活動，為響應廟會活動優質化政策，事前已由雙邊廟方主委及各委員們達成共同做好「環境整潔」、「交通疏導」及「煙火爆竹定點並減量施放」等共識，以不影響居民住家安寧及環境品質之前提下，將此次宗教活動變身為廟會活動優質化政策推動的最佳模範。

維持30分鐘強勁吸力

ET快訊
快訊／阿里山公路車禍事故！休旅車下坡擦撞山壁　3大3小受傷送
周孝安升格當爸「小9歲陳天仁懷女娃」　暖喊話：我來扛
永和騎士「攔腰撞」左轉車燒成火球畫面曝…3人倒地不起
人妻參加「熟女身體實驗室」轉性　愛上小20歲嫩妹銷魂1天1夜
絕美禮生「比基尼照」曝！　火辣曲線全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

苗栗女暗夜跌落水溝「大喊救命」　警消即刻救援

屏東縣加強治安稽查　持續實施擴大臨檢不容聚眾滋事

種西瓜要透早！桃園西瓜節種植體驗限量200組　大小朋友請留意

屏東小黃即起按錶收費　違者開罰、情節重大拔牌

雲嘉南「區域聯防」　逮酒駕5件3人法辦

嘉義縣警察局為民服務優良員警　6件6人被提報

免出國體驗異國文化　移民署邀新住民品嘗宏都拉斯美食

移民署攜手「扶緣服務協會」　關懷移工＋社區老人

高雄林園鳳芸宮及靈帝殿、安平靈濟殿「海上會香」　黃偉哲親自迎轎

4年1科「海上巡境、安平會香」　5月1日在安平港登場

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

前所長哽咽「對不起全國警察！」　談監視器被格式化：皆據實以告

超派米克斯狂吠誓死捍衛家園！　郵差先生調皮放慢動作悄悄離開

厭世臉服務生遇上奧客大鬧餐廳　一言不合就客訴！網笑：好真實

苗栗女暗夜跌落水溝「大喊救命」　警消即刻救援

屏東縣加強治安稽查　持續實施擴大臨檢不容聚眾滋事

種西瓜要透早！桃園西瓜節種植體驗限量200組　大小朋友請留意

屏東小黃即起按錶收費　違者開罰、情節重大拔牌

雲嘉南「區域聯防」　逮酒駕5件3人法辦

嘉義縣警察局為民服務優良員警　6件6人被提報

免出國體驗異國文化　移民署邀新住民品嘗宏都拉斯美食

移民署攜手「扶緣服務協會」　關懷移工＋社區老人

高雄林園鳳芸宮及靈帝殿、安平靈濟殿「海上會香」　黃偉哲親自迎轎

4年1科「海上巡境、安平會香」　5月1日在安平港登場

大學新鮮人問「第一台車能買仿賽通勤嗎」？掀起網路正反論戰

快訊／北市衡陽路補習班「疑電線走火」！大批學生驚逃

泰迪對決一勝難求邦威　運彩看好統一獅

印度警撤走氧氣瓶給VIP！男跪地哭求「我媽會死」　撐2hrs就離世

快訊／阿里山公路車禍事故！休旅車下坡擦撞山壁　3大3小受傷送醫

蔡依林超狂撞衫《后翼棄兵》女星！「差15歲」網看傻：呸姐完勝

美中競爭升級！拜登演說撂狠話「遭無視」　CNN：北京有信心獲勝

本國籍機師與外籍機師混住　鄭文燦：這樣的錯誤不應該發生

味全龍對戰5連敗　台灣運彩開盤看好桃猿

南港幼兒園超收53人！遭罰84萬　教育局：家長可要求全額退費

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

地方熱門新聞

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

瑞莎遭控挖角搶功、帳目不清　鄭文燦回應了

百人與大海拔河　北海岸重溫「牽罟」捕魚

彰化3.5萬頭牛全打完牛結節疹疫苗

媽祖出巡「北港真人藝閣花車」為期5天

苗栗亂丟垃圾4個月破萬件！檢舉達人單月賺38萬獎金

北港迎媽祖炸轎、真人藝閣花車遊街　路關表公布了

台南藍軍要求市長「保重」減肥

台南市議會廣場一連3天精采表演

蔡英文總統南下台南參與「土城仔香」

黃偉哲陪同總統蔡英文參與台南土城香科

4年1科「海上巡境、安平會香」

三芝區農會「當男人戀愛時」場景曝光

「海上會香」黃偉哲親自迎轎

更多熱門

相關新聞

情侶床邊逼貓學跳　嘻笑片惹怒網

情侶床邊逼貓學跳　嘻笑片惹怒網

網友表示在IG看到一對情侶疑似虐貓。片中男子不停逼一隻不到三個月大的小奶貓從床上跳下去，還一度將牠高舉、往地板丟下去，完全不顧小貓當時害怕的心情。最後網友也在女飼主IG得知幼貓3週後過世，此事一出立刻吸引眾多網友撻伐。女飼主則透過朋友在貓咪社團發言，澄清貓咪死因跟摔牠沒有關係。

4年1科「海上巡境、安平會香」

4年1科「海上巡境、安平會香」

黃偉哲陪同總統蔡英文參與台南土城香科

黃偉哲陪同總統蔡英文參與台南土城香科

蔡英文總統南下台南參與「土城仔香」

蔡英文總統南下台南參與「土城仔香」

台南「土城仔香登場」

台南「土城仔香登場」

關鍵字：

高雄林園鳳芸宮靈帝殿安平靈濟殿海上會香黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

案1128按摩兩小時！3月才查獲「小姐做半套」

鬼澤CP 8年了！鬼鬼曬照喊話玉澤演勾回憶殺

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

福原愛激怒日本人2原因「非偷吃」

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

《7號房》鄭元燮離世！冤獄15年遺願：想活在沒拷問的世上

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

瑞莎拗她來教台灣選手！「閨蜜教練」背景超狂

上班突然跑回家　竟撞見公公偷吃陌生女子

「台灣第一AV男優」床上摸Lulu！

抬頭驚見一線生雞！挺大圓肚休息

驚悚畫面曝！女高中生遭公車撞死　同學直擊嚇傻

印度神童最新預言曝！9月將爆第3波疫情高峰

絕美禮生曬「比基尼照」！胸口開大洞

更多

最夯影音

更多
清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇
撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面