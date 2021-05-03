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台南觀旅局全國首創合法房間標章　黃偉哲：要讓旅客住宿有保障

▲國內新冠肺炎疫情擴大發燒，台南市長黃偉哲3日宣布，除各大醫院4日起恢復健保卡實聯名制外，舞廳 等特種場所、廟會也恢復實聯制，所有大賣場、傳統市場的試吃一律停止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市府觀光旅遊局全國首創「合法房間標章」，市長黃偉哲親自出席宣導，鼓勵民眾來台南旅遊訂房時，要認明合法店家，保障自己權益才能住得安心、玩得盡興。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市觀旅局全國首創「合法房間標章」，與台南市旅館商業同業公會、台南市直轄市旅館商業同業公會、台南市民宿文化發展協會及業者，在「台南老爺行旅」舉行台南市旅館業合法房間標章宣傳會，市長黃偉哲親自出席宣導，鼓勵民眾來台南旅遊訂房時，要認明合法店家，保障自己權益才能住得安心、玩得盡興。

▲國內新冠肺炎疫情擴大發燒，台南市長黃偉哲3日宣布，除各大醫院4日起恢復健保卡實聯名制外，舞廳 等特種場所、廟會也恢復實聯制，所有大賣場、傳統市場的試吃一律停止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，疫情趨緩國旅大爆發，台南市遊客人次倍增，旅宿住房率及古蹟景點營收頻頻創新高，以去年的旅館住宿率，還有來客數成長率，在全國來講都是名列前茅、數一數二的，但在這麼多的旅館住宿裡面，有一些是非法的，這就要做一些區隔，所以南市府就來做合法旅館房間的標章。

黃偉哲說，現在只要大家認明合法房間的標章，就可以安心住宿，只要通過標章認定，不僅是合法登記的旅館，而且在防火安全的標準上，在進出動線的標準上，還有在房間服務品質的標準上都是合格的，為了讓消費者更容易選擇，未來台南市府會力推台南市的合法旅館房間標章的制度。

▲國內新冠肺炎疫情擴大發燒，台南市長黃偉哲3日宣布，除各大醫院4日起恢復健保卡實聯名制外，舞廳 等特種場所、廟會也恢復實聯制，所有大賣場、傳統市場的試吃一律停止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

同時針對違規的業者，市府也將積極大力查緝，也藉由「台南市旅館業合法房間標章」推出，由公私協力打擊不法，建立台南市優質安全旅館住宿環境，以彰顯台南市優質旅館品牌形象。

黃偉哲市長上任以來致力推展城市觀光旅遊，台南市觀光產業持續蓬勃發展，也因此台南的旅宿市場常有非法經營或合法業者違法擴大營業，造成不知情民眾入住不合法房間，也產生公共安全之隱憂。

市府為保障旅客住宿安全，不僅積極執行聯合稽查，裁處違法業者，將裁處名單公告於網站上，也請訂房網站將非法業者廣告下架，此外，南市府觀旅局全國首創製作核發「台南市旅館業合法房間標章」，宣導民眾認明此標章，建立民眾第一時間自我防護機制。

▲國內新冠肺炎疫情擴大發燒，台南市長黃偉哲3日宣布，除各大醫院4日起恢復健保卡實聯名制外，舞廳 等特種場所、廟會也恢復實聯制，所有大賣場、傳統市場的試吃一律停止。（圖／記者林悅翻攝，下同）



台南市觀旅局長郭貞慧表示，後疫情時代台南的觀光旅遊受大眾喜愛的程度再創新高峰，她呼籲旅客選擇旅遊住宿時，務必先上交通部觀光局「台灣旅宿網」(https://taiwanstay.net.tw/)或市府「台南旅遊網」(https://www.twtainan.net/)查詢，選擇喜愛的合法旅館。而抵達旅館後，確認該旅館掛有「旅館專用標識牌」，入住時認明「台南市旅館業合法房間標章」之客房，以維護自身消費權益及住宿安全。

▲國內新冠肺炎疫情擴大發燒，台南市長黃偉哲3日宣布，除各大醫院4日起恢復健保卡實聯名制外，舞廳 等特種場所、廟會也恢復實聯制，所有大賣場、傳統市場的試吃一律停止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，因應這幾天本土疫情的再起，對於最近來台南旅遊的民眾，台南市將恢復去年秋冬專案的防疫標準及強度，實施的期間將自4日起至5月15日；他也提醒每位到台南旅遊的民眾，要遵守中央疫情指揮中心相關規定，不論是室內室外都要將口罩戴好戴滿、勤洗手消毒等措施，保護自己也保護他人，才能安心出遊。

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