台南六甲「三生共榮」宜居小鎮　黃偉哲：盼如盛產火鶴花火紅熱情溫暖市民

▲台南市六甲區公所向市長黃偉哲簡報區政建設成果，市議員尤榮智、吳通龍及陳秋宏也到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南六甲區擁有山林農牧，是具備生產、生活和生態的「三生共榮」宜居小鎮，而六甲落羽松景點在年初吸引逾31萬人次造訪，單一景點擴大周邊觀光，成功帶動商圈營業額提升約4成。

台南市政府近2年在道路開闢、農路維護和水利工程等基礎建設投入經費近5億9千萬元，盼讓六甲區政如同盛產的火鶴花一樣火紅熱情，溫暖市民。





六甲區公所2日向台南市長黃偉哲簡報區政建設成果，市議員尤榮智、吳通龍及陳秋宏也到場關心。六甲區長陳啟榮表示，在重大交通建設工程方面，六甲西側外環道工程經費約4.4億元，建構六甲和官田之間的完整交通路網，讓居民往返國道更加便捷，亦能紓解分流，提升安全；而災後復建工程與區排整治等水利工程則投入4765萬元經費。





另外，台南火鶴花最大產區就在六甲，每年產量可達380萬支，主要外銷到日本、新加坡、澳大利亞等國家。通過國際ASC認證的台灣鯛以及越光米等六甲優質農漁特產，也都深受國際市場肯定。





六甲區公所指出，未來將以觀光產業發展為主軸，續辦六甲落羽松賞紅活動，跨業串聯文創、農業等地方特色產業，行銷地方美食及古建築景點，建構新型態的產業鏈，讓六甲躍升成為農經產業發達又幸福宜居的美麗好所在。

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