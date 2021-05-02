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確診者曾至北港快炒店用餐　客人看新聞嚇壞...不收退費快閃

▲「媽祖誕辰」全台各地的進香團也一團團進入北港朝天宮進香，人潮絡繹不絕，粗估每日遊客逾10萬人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲COVID-19確診案1129曾於熱炒店用餐，有消費者點餐付費後看新聞才知道，連老闆退錢都說不用，急忙離開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國家指定重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」於農曆三月十九日、國曆4月30日進行遶境活動，適逢五一勞動節廟會慶典進入高峰，中央流行疫情指揮中心1日公布新冠狀病毒確診個案1129活動足跡，曾在上月25日到雲林北港停留2小時左右，造成人心惶惶，更有遊客到快炒店用餐才知道確診者停留過，匆匆付錢走人，店家十分無奈。

據確診者的1129個案自述足跡，4月25日下午進入北港鎮於代天府廟停車後步行至朝天宮旁熱炒店用餐，用餐完畢後步行至囍餅店購物，再到附近購買鹹蛋、吃剉冰、買蒜頭才步行回代天府開車離開雲林。衛生局指出，共停留約兩個多小時，且經調查這些商家的人當天都有戴口罩，且只與案1129短暫靠近。

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▲「媽祖誕辰」全台各地的進香團也一團團進入北港朝天宮進香，人潮絡繹不絕，粗估每日遊客逾10萬人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「媽祖誕辰」全台各地的進香團也一團團進入北港朝天宮進香，人潮絡繹不絕，粗估每日遊客逾10萬人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日熱炒店、餅店及冰店均如常開業。「我們也會怕呀！」阿成熱炒店陳姓老闆無奈向記者表示，該做的消毒工作都沒少，從去年疫情爆發時，店內就布置透明隔板，且所有餐廳人員全程戴口罩、手套服務客人，此外每一組用完餐的客桌椅皆馬上以消毒水擦拭，每日也使用消毒水清掃環境。

陳姓業者說，今有客人點了餐，便坐下滑手機看新聞，一查才發現確診者來過店內吃飯，當下隨即站起表示不用餐，然後趕進要離開，業者急忙準備退錢給對客人，但客人回應「毋免！」然後就走了。北港形象商圈發展協會表示，確診者到過的地方，已由北港鎮公所清潔隊消毒完成，縣府衛生局也配發每家店2瓶消毒水提供大家依比例稀釋，加強消毒。

▲「媽祖誕辰」全台各地的進香團也一團團進入北港朝天宮進香，人潮絡繹不絕，粗估每日遊客逾10萬人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲熱炒店陳姓業者無奈指出，從去年疫情爆發時，店內就布置透明隔板，每組客人使用過的桌椅都有消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

而近日除了朝天宮遶境活動外，也因「媽祖誕辰」全台各地的進香團也一團團進香絡繹不絕，粗估每日遊客逾10萬人，北港朝天宮表示，因應大批湧入的信眾及遊客，除維持既有的量體溫及提供酒精消毒等防疫措施，廟內外也不斷廣播提醒民眾一定進出都要戴口罩、勤洗手並保持社交距離，盡量要求信眾及遊客配合全程戴口罩觀禮，盡全力做好防疫措施。

▲「媽祖誕辰」全台各地的進香團也一團團進入北港朝天宮進香，人潮絡繹不絕，粗估每日遊客逾10萬人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林北港朝天宮媽祖出巡一年一度的遶境活動正如火如荼進行中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►Her今天推出「dyson無線吸塵器」

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