機師兒染疫！新北、桃園學校292人採檢　初步結果出爐

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

華航機師家人染疫，疫情指揮中心針對有接觸的新北、桃園學校進行採檢。指揮中心指揮官陳時中今（1日）指出，新北學校已採檢198名，PCR陰性159位、3名檢驗中，另外，血清檢驗陰性196名、2名檢驗中；桃園學校應採94位，目前已全採完，其中，PCR陰性93位，1名檢驗中；血清檢驗陰性87名、５名檢驗中。

華航機師染疫事件延燒，指揮中心擴大採檢相關接觸者，未確診的華航機師被發現體內呈陽性反應，其中一人的兩名子女就讀新北市林口康橋國際學校，27日晚間二採結果也出爐，皆呈抗體陽性，一位PCR陽性但Ct值很高，目前兩名學生均隔離中。校方立即進行全面性的大消毒，也將改線上教學到5月5日。

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▲新北、桃園學校採檢結果。（圖／指揮中心提供）

而指揮中心日前公布華航機師擴大採檢結果，再新增1例驗出血清抗體陽性，是先前血清抗體陽性機師的先生，一樣是華航機師。值得注意的是，該確診者也是就讀康橋的確診男童父親，加上先前機師媽媽已確定血清抗體陽性和另外兩名同住家人，這也是首例一家5口都中招。

另外，西門國小4年級跟6年級2名學生為機師家人，曾經接觸疑似感染案例，目前兩生均已居家隔離中，為求慎重，2個班級自28日開始自主停課一週至5月4日止，5月5日恢復上課。

