諾富特員工爆料「檢疫房亂混用」　陳時中：若違規將依法處分

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

華航疫情擴散，衛福部坦言發生飯店群聚事件。一名自稱工作於諾富特飯店的員工爆料，諾富特自半年多前應檢疫客增多，在接一般客人的本館偷收很多檢疫隔離的人，假日人多時，檢疫房間又收一般旅客。陳時中回應，防疫旅館有一棟全是檢疫旅館，另一棟是混用、分層，若是該旅館利用分層多收檢疫旅客是可以的，但若沒分層，是違反規定，將依相關方式處分。

該員工指出，飯店區分本館、二館，大家都以為二館住的是檢疫的機組員，本館接的是一般客人，包含住房、餐飲、會議及喜宴。事實上，飯店自半年多以前，因應檢疫客增多，原二館房間不夠，因此在一館客房偷偷收了很多檢疫隔離的客人。

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員工指出，到例假日一般國人訂房數增多，把原半邊本來是住檢疫客的房間，只要一退房就馬上開放給一般的國人入住，完全不管房間內是否有可能病毒汙染，讓例假日入住該房的國人深陷染疫風險。員工批評，會有這次傳播鍊不是沒原因的，他不知道這樣是否違反傳染病相關法令，但飯店高層枉顧人命的做法，造成疫情破口，必須負起完全的責任。

對此，陳時中說明，防疫旅館有一棟全是檢疫旅館，另一棟是混用、分層，若是該旅館利用分層多收檢疫旅客是可以的，但若沒分層，是違反規定，將依相關方式處分。

但陳時中提到，至於現在來說是錯誤還對，基本防疫步驟很穩健，有怎樣證據就做怎樣的事，每件事做好，有任何意見都會納入參考。