曾查獲「小姐做半套」！20歲確診男按摩1小時　指揮中心曝匡列人數

▲指揮中心召開記者會。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

華航多名機師陸續確診，中央流行疫情指揮中心查出感然源疑似為機師入住的諾富特飯店，近日也有多名飯店人員確診，其中案1128為諾富特飯店20多歲男性房務部人員，外傳曾去過按摩店。指揮中心表示，經查確認他去按摩的時間約為一小時，其中僅與一名按摩師有接觸，目前已要求該名按摩師居家隔離。

指揮中心發言人莊人祥表示，案1128曾去過按摩店，與警政單位調查後確定他去按摩的時間約為一小時，期間僅與為他按摩的按摩師接觸，指揮中心已要求該名按摩師進行居家隔離。

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指揮中心指出，案1128為本國籍20多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，29日原預計依旅館清空計畫前往集中檢疫所，但因量測體溫有發燒情形，後送就醫採檢及隔離治療，於今日確診(Ct值16)。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。

追蹤案1128足跡，他於28日出沒在桃園中壢鬧區，其中10：40分至12：40分去過「海越按摩店」，進行一對一的放鬆紓壓，其中按摩師傅就是被列居家隔離對象之一。

據了解，這間「海越按摩店」的師傅多為越南裔女子，且早在3月就被警方查獲「有小姐做半套」，當時依妨害風化罪嫌移送檢方偵辦。當地警方聞言也備感震驚，就怕有染疫疑慮。對此，桃園市衛生局回應，該店業者從4月30日會歇業半個月。

▲▼案1128曾去過按摩店。（圖／指揮中心提供、翻攝Google Maps）