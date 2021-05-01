「國民黨明日之星」　蔣萬安獲外媒高度評價：能成為下一任台北市長

▲蔣萬安登上英媒。（合成圖／英媒網站、ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨青壯派政治人物逐漸展露頭角，除了國民黨主席江啟臣在今年2月獲選美國《時代》雜誌（TIME）未來世代百大人物外，立委蔣萬安也被英媒《MONOCLE》視為國民黨明日之星，並給予高度評價「能成為下一任台北市長」。

全球議題雜誌《MONOCLE》於2007年創立，總部位於英國倫敦，具備獨到的國際視野與美學概念。總統蔡英文曾於2019年接受該雜誌專訪談論兩岸和外交議題，外交部長吳釗燮也於2020年登上封面分享台灣防疫經驗。

《MONOCLE》2021年3月號以「It”s Time To Shake Thing Up」為主軸，其中一個版面特別介紹亞洲新世代的政治人物。

《MONOCLE》指出，近年來亞洲開始出現不少政治人物與積極份子，挑戰歷史悠久的權力掮客，以及不合時宜的社會觀念，這期內容就在評估這些人的政策、展望，並點出未來的潛力與挑戰。

除了蔣萬安之外，本期同樣上榜的有日本自民黨副秘書長Seiko Noda、南韓首爾市長候選人Park Young-sun、馬來西亞聯合民主聯盟共同創辦人Syed Sadiqq、馬尼拉市長Isko Moreno、印度特拉凡德倫市長Arya Rajendran、印尼教育與文化部長Nadiem Anwar Makarim、新加坡工黨領袖Pritam Singh、泰國未來前進黨發言人Pannika Wanich。

根據《MONOCLE》的介紹，蔣萬安在2013年回到台灣，結束了10多年在美國的律師生涯；42歲的他被視為國民黨明日之星，因為他的血統身份，以及擁有眾多異性支持者，吸引了媒體的鏡頭。雜誌還特別提及，蔣萬安繼承了爺爺蔣經國的英俊外貌。

蔣萬安主要的野心是「改革國民黨」，由於現在身為反對黨的國民黨，仍缺乏足夠的力量重掌政權，蔣萬安想要替國民黨注入新的血液，並打破那些被視為票房毒藥的傳統教條。

2020年，由總統蔡英文所領導的民進黨贏得選戰，蔣萬安卻能在台北市中山區競選連任成功；展望2022年的台北市長選舉，這個被視為擔任總統大位的跳板，政壇已經在討論蔣萬安的下一步；根據近期的民調顯示，蔣萬安居於領先地位。

蔣萬安已經被證明有能力挑戰民進黨，因為他能吸引中立選民、自由派選民和都市選民，這些條件足以讓他成為一個強力的市長候選人，並成為下一任台北市長，帶領國民黨成為更有利的反對黨。