陳嘉昌餐敘被丟蟑螂　柯文哲：暴力事件一定不被允許

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

大安區臥龍義警中隊長3日舉辦交接典禮餐敘，台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁及大安文山區北市議員皆在場，席間突然有2名年輕人持上千隻蟑螂砸向櫃檯。對此，台北市長柯文哲4日上午強調，暴力事件是一定不被允許的。

這起餐廳櫃檯遭砸千隻蟑螂的事發地點，位於台北市中山區新生北路二段28號的鉅星匯國際宴會廳二樓，當時在現場出席餐會的人員，包括台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨立委蔣萬安、跨黨派的大安文山區議員王欣儀、簡舒培、羅智強、鍾沛君、王閔生等人，整個現場將近有700人左右。

一名與會人士向《ETtoday新聞雲》透露，自己約晚間7時25分從樓上到一樓，下樓前是沒有蟑螂的，後來他有目睹到2名男子下樓情況，由於通常一般人下樓都是用走的，可是這2男卻是幾乎用逃命方式奔跑，所以有特別看一下對方，想說「怎麼跑那麼快？」而這2名男子跑出餐廳後，就到一旁巷子騎一台摩托車快速逃離；後來他差不多晚間7時30分左右上樓，就發現遍地都是蟑螂，餐廳員工則趕緊拿掃把將蟑螂掃掉。

中山警方初步調查後回應，2名年輕人是在餐廳大廳犯案，疑似與餐廳業者發生消費糾紛，所以購買用來飼養紅龍的數百隻小蟑螂，再到餐廳宣洩不滿。

針對這起事件，柯文哲4日於台北市政府出席晨會前，被媒體詢問，「暴力事件是一定不被允許的，對台北市政府來講，就是儘速抓到人，給社會交代。」

被問到有外界質疑，台北市變高譚市，柯文哲強調，「儘快抓到人。」